İstiklal Marşı Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstiklal Marşı Etkinliği

12.03.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı, İstiklal Marşı etkinliğinde öğrencilerle buluştu, anlamlı mesajlar verdi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şaşoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, tiyatro ve müzikli gösterileri sahnelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, İstiklal Marşı'nın milletin bağımsızlık karakterini en güçlü şekilde yansıttığını belirtti.

Öğrencilerin hazırladığı programın kendilerini gururlandırdığını kaydeden Özdoğan, "İstiklal Marşımız, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin ruhunu taşıyan, her mısrası da vatan sevgisi, inancı ve kararlılığını yaşatan büyük bir mirastır. Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden milletimizin ortak vicdanına kazınan bu eser, bugün de genç nesillerimize yol göstermeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
İran’daki okul saldırısını altından ABD çıktı İran'daki okul saldırısını altından ABD çıktı
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
AVM’de esrarengiz ölüm Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor
Sidiki Cherif, tüm Angers’i Fenerbahçeli yaptı Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı
Ali Babacan: Türkiye’de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor Ali Babacan: Türkiye'de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor

17:32
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
17:04
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
16:12
Trump’ın “1 saatte imha ederiz“ tehdidine İran’dan bomba yanıt
Trump'ın "1 saatte imha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 17:46:01. #7.13#
SON DAKİKA: İstiklal Marşı Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.