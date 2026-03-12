İstiklal Marşı İçin Anma Programı

Çorum'un Dodurga ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Dodurga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan program, Dodurga Belediyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, İstiklal Marşı'nın milletin bağımsızlık iradesini ve karakterini yansıtan önemli bir eser olduğunu belirterek, bu ruhun genç nesiller tarafından anlaşılması ve yaşatılmasının önemine değindi.

Etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy temalı video gösterimi sunuldu. Ardından sahnelenen oratoryoda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve mücadelesi anlatıldı.

Programa Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru ile vatandaşlar katıldı.