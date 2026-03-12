İstiklal Marşı'nın 105. Yılı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstiklal Marşı'nın 105. Yılı

İstiklal Marşı\'nın 105. Yılı
12.03.2026 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çınarcık'ta İstiklal Marşı'nın kabulü anma programıyla kutlandı, duygusal anlar yaşandı.

YALOVA (AA) –Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program, Gülkent İlkokulu/Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt ile ilçe protokolü katıldı.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Önder Duymuş yaptı. Duymuş konuşmasında, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan "İstiklal Marşı'nı Anlama ve Mehmet Akif Ersoy'u Tanıma" adlı gösteri sahnelendi. Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okunurken salonda duygusal anlar yaşandı.

Etkinlikte ayrıca İstiklal Marşı'nı Ezbere Okuma Yarışması'nda il ikincisi olan Gülkent Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Azra Geçkin İstiklal Marşı'nı okudu. Gösterdiği başarı dolayısıyla öğrenciye ödülünü Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak takdim etti.

Program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerin ardından sona erdi. Yetkililer, milli değerlerin yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması amacıyla bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın 105. Yılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı

13:03
Tarihi operasyon başlıyor Real Madrid’den Galatasaray’a 110 Milyon euro
Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro
12:57
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
12:09
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! işte en yaşlı il
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 13:20:44. #.0.4#
SON DAKİKA: İstiklal Marşı'nın 105. Yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.