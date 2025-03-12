İstiklal Marşı'nın Kabulü Burhaniye'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü Burhaniye'de Coşkuyla Kutlandı

Burhaniye Kuva-yı Milliye Fen Lisesi tarafından düzenlenen programla, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yılı kutlandı. Etkinlikte protokol üyeleri yer aldı ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

12.03.2025 16:52
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(BALIKESİR) - İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yılı, Burhaniye'de düzenlenen programda kutlandı.

Burhaniye Kuva-yı Milliye Fen Lisesi'nin hazırladığı program ile İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'ncü yılı, Burhaniye Belediyesi Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde kutlandı.

Kutlama etkinliklerine, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri ve biyografi gösteriminin yanı sıra oratoryo ve sinevizyon gösterimi de yapıldı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması, kompozisyon yarışması, afiş, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya ve Başkan Deveciler takdim etti.

Kaynak: ANKA

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