İstinye Parkı'nda gizemli ölüm - Son Dakika
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İstinye Parkı'nda gizemli ölüm

İstinye Parkı\'nda gizemli ölüm
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Sarıyer'de parkta hareketsiz bulunan Enes Gürsu'nun ölüm nedeni araştırılıyor.

Hasan YILDIRIM- Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – SARIYER'de parkta oturan Ahmet B. (56), çalıların arasında hareketsiz yatan kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Enes Gürsu (34) olduğu tespit etti. Gürsu'nun vücudunda ilk incelemede darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstinye Mahallesi'ndeki İstinye İDO Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta oturan Ahmet B., çalıların arasında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Ahmet B.'nin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kişinin 34 yaşındaki Enes Gürsu olduğunu tespit ederken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gürsu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk çalışmada Gürsu'nun vücudunda darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı çalışmanın ardından Gürsu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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