İsveç'te yük treni kazasında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsveç'te yük treni kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

İsveç'in Örebro kentinde yük treninin hemzemin geçitte çarptığı 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Örebro'da daha önce de bir kişinin hayatını kaybettiği aynı hemzemin geçidin kapatılması düşünüldü ancak yaygın kullanım nedeniyle bundan vazgeçildi.

29.02.2024 16:47  Güncelleme: 16:51
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İsveç'te başkent Stockholm'e 160 kilometre mesafedeki Örebro kentinde yük treninin hemzemin geçitte çarptığı 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç Ulaştırma İdaresi Sözcüsü Felicia Davidsson, kamu televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, 20'li yaşlardaki erkek ve kadınla kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkeğin hemzemin geçitte yaklaştığını fark etmedikleri yük treninin çarpması sonucu öldüklerini söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsveç basını, 2017'de de bir kişinin hayatını kaybettiği aynı hemzemin geçidin kapatılmasının düşünüldüğünü fakat yaygın kullanılması nedeniyle bundan vazgeçildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İsveç'te yük treni kazasında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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