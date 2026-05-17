İsveç ve Hindistan Stratejik Ortaklık Kurdu

17.05.2026 23:26
İsveç ve Hindistan, ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine çıkararak ticaret ve işbirliğini artıracak.

İsveç ve Hindistan, ikili ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine çıkardıklarını bildirdi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç'e resmi ziyaret gerçekleştiren Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Göteborg kentinde bir araya geldiğini belirtti.

Hindistan ile 5 yılda ikili ticaret ve yatırımları ikiye katlama konusunda ortak hırsları olduğunu aktaran Kristersson, "Mevcut hızla inanıyorum ki bu daha erken gerçekleşebilir. İsveç, küçük bir ülke ama büyük bir ticaret devleti." ifadesini kullandı.

Kristersson, görüşmeye Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katıldığını belirterek, "Serbest ticaret anlaşmamızın İsveç'te yaklaşık 23 bin yeni iş olanağı sağlaması bekleniyor. Bunların 6 binden fazlası Göteborg'da. Serbest ticaret anlaşmamızı yolun sonu olarak değil, yeni bir yolculuğun başlangıcı olarak görüyorum." görüşünü paylaştı.

Yeni bir dönemin müjdecisi

Modi ise sosyal medya hesabından, iki ülke ilişkilerinin, demokratik değerler, hukukun üstünlüğü ve insan odaklı kalkınma temelleri üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak, "Her alanda büyüyen işbirliğimizi göz önünde bulundurarak ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltmeye karar verdik." paylaşımında bulundu.

Hindistan Başbakanı Modi, görüşmede, ticaret, savunma, yenilik, yapay zeka ve iklim değişikliği gibi sektörlerde ikili işbirliğini ilerletme konularının ele alındığını aktardı.

Von der Leyen de sosyal medya paylaşımında, Hindistan ile serbest ticaret anlaşmasının yeni bir dönemin müjdecisi olduğunu dile getirerek, anlaşmanın bu yıl uygulanmaya konulması için sıkı çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

