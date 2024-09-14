İsviçre'de Çığ Tehlikesi! Yoğun Kar Yağışı Devam Ediyor - Son Dakika
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İsviçre'de Çığ Tehlikesi! Yoğun Kar Yağışı Devam Ediyor

İsviçre'de yoğun kar nedeniyle çığ riski 4. seviyeye yükseldi, halka uyarılar yapıldı.

14.09.2024 19:17
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İsviçre'nin birçok dağlık bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çığ tehlikesi yaşandığı bildirildi.

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinden (MeteoSwiss) yapılan yazılı açıklamada, Alpler ve çevresindeki bölgelerde kar yağışının devam edeceği belirtildi.

Alplerin kuzey yamaçları, Graubünden ve Valais gibi kantonlarda kar kalınlığının hızla artmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, bu bölgelerde yoğun kar yağışı nedeniyle çığ tehlikesine yönelik uyarının 4'üncü seviyeye (yüksek risk) çıkarıldığı vurgulandı.

Bu bölgelerdeki çığ riskinin yüksek olduğu gerekçesiyle halka uyarıda bulunulan yapılan açıklamada, son günlerde etkisini artıran kar yağışlarının devam etmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, bu akşam Alplerin orta kesimleri ile özellikle doğu kuzey yamaçlarında 1400 ila 1800 metre yükseklikteki bölgelere 5 ila 15 santimetre yeni kar yağmasının beklendiği bildirildi.

Bazı ölçüm istasyonlarında dün eylülün ilk yarısı için "en düşük günlük sıcaklıkların" kayıtlara geçtiği de açıklama da belirtildi.

Valais ve Graubünden kantonlarının yanı sıra İsviçre'nin orta bölgeleri, en yoğun kar yağışının görüldüğü bölgeler arasında yer alıyor.

Graubünden kantonu yetkilileri, bölgedeki dağ yollarının bir kısmının çığ tehlikesi nedeniyle kapatıldığını bildirirken, sürücülere alternatif yolları kullanmalarını önerdi.

Yetkililer, dağ evleri ve kayak merkezlerine giden tüm yolların sıkı olarak denetlendiği ve çığ tehlikesine karşı önlemler alındığını kaydetti.

Kaynak: AA

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