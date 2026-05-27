İsviçre'de Kurban Bayramı Coşkusu

İsviçre'deki Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.

Ülke genelindeki camilerde bayram namazı eda edildi.

Cenevre'deki Palexpo Sergi Merkezi'ne gelen 7'den 70'e binlerce Müslüman, 07.30'da bayram namazını birlikte kıldı.

Namaz sonrası İslam alemi ve saldırı altında olan Müslüman ülkeler için dualar edildi ve bayramlaşıldı.