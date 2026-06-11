İsviçre'de Öğretmenlere Dini Sembol Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsviçre'de Öğretmenlere Dini Sembol Yasağı

11.06.2026 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

St. Gallen Kantonu Meclisi, devlet okullarında öğretmenlerin dini semboller kullanmasını yasakladı.

ST. İsviçre'nin St. Gallen Kantonu Meclisi, devlet okullarında öğretmenlerin başörtüsü dahil dini semboller kullanmasını yasaklayacak düzenlemenin önünü açan önergeyi kabul etti.

İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, 120 üyeli St. Gallen Kantonu Meclisinde, söz konusu önerge için oylama yapıldı.

Önerge, 70 lehte 46 aleyhte verilen oyla kabul edilerek öğretmenlerin devlet okullarında başörtüsü dahil dini semboller kullanmasının yasaklanması için kanton hükümetine yasal düzenleme hazırlama görevi verdi.

Önerge, Halk Okulları Yasası'nda öğretmenlerin devlet okullarında "dini gerekçelerle kullanılan kıyafet ve semboller" taşımasının yasaklanmasını öngörüyor.

Kanton Meclisi ayrıca, söz konusu yasağın hangi eğitim kademelerini kapsayacağı konusunda da oylama yaptı. Oylamada 59 kabul ve 54 ret oyuyla çoğunluk, yasağın ortaöğretim ve meslek okullarını kapsayacak şekilde genişletilmesini onayladı.

Kanton hükümetinin bu yasal düzenlemeyi hazırlamak için üç yıllık süresi bulunuyor. Hazırlanacak düzenleme daha sonra yeniden kanton parlamentosunun onayına sunulacak.

Kanton meclisinde milletvekili Franziska Steiner-Kaufmann, yaptığı açıklamada, "Biz nerede başlayacağız ve nerede duracağız? O zaman anaokullarında artık Paskalya'yı kutlamayıp sadece bir bahar bayramı mı kutlayacağız?" diyerek çekincesini dile getirdi.

Dini sembollere yasak getirilmesi, 2025 yazında St. Gallen'in Eschenbach bölgesinde yaşanan bir olay sonrası gündeme gelmişti.

Veliler, ders verirken başörtüsü takmak isteyen bir genç öğretmenin işe alınmasına itiraz etmiş, okul yönetimi de öğretmenle iş sözleşmesi imzalamayı reddetmişti.

Olayın ardından farklı siyasi partilerden Kanton Meclisi üyeleri, kamu okullarında öğretmenlerin "dini gerekçelerle kullanılan kıyafet ve semboller" taşımasının "Halk Okulları Yasası'nda" yasaklanması talep eden önerge sunmuştu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, İsviçre, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'de Öğretmenlere Dini Sembol Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dervişoğlu: “Öcalan’a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı’na çıkacağım Dervişoğlu: "Öcalan'a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı'na çıkacağım
Sanat dünyası Kılıçdaroğlu’na sırtını döndü Bir tepki de Akbayram ailesinden Sanat dünyası Kılıçdaroğlu'na sırtını döndü! Bir tepki de Akbayram ailesinden
Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ı cuma günü açıklayacak Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı cuma günü açıklayacak
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbatasını aldı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbatasını aldı
Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi

12:22
ABD’den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
12:06
Dünya Kupası’nda skandal Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
11:52
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
11:42
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
11:23
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
10:42
Özgür Özel’in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 12:47:13. #7.12#
SON DAKİKA: İsviçre'de Öğretmenlere Dini Sembol Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.