İsviçre'de Rus Varlıkları Artışta

CENEVRE, 3 Nisan (Xinhua) -- İsviçre'de dondurulan Rus varlıklarının değeri, bir yıl önce kaydedilen 5,8 milyar İsviçre frangından 7,4 milyar İsviçre frangına (8,4 milyar ABD doları) yükseldi.

İsviçre haber ajansı Swissinfo'nun, Devlet Ekonomi İşleri Sekreterliği'ne dayandırdığı habere göre, bir önceki yıla göre yaşanan artış, daha sonra dondurulan ilave varlıkların tespit edilmesinin bir sonucu olduğu kaydedildi.

Buna ek olarak, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının hedefindeki kişi, şirket ya da kuruluşlara ait 14 gayrimenkul İsviçre tarafından devralındı.

Devlet Sekreterliği'ne göre İsviçreli makamlar, AB'nin Rusya'ya karşı kararlaştırdığı ek tedbirleri benimseyerek Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti.

Avrupa Birliği, 24 Şubat tarihinde mal, finans ve hizmet alanlarında tedbirler içeren 16. yaptırım paketinin bir parçası olarak Rusya'ya karşı yeni tedbirler kabul etmişti.