İsviçre Lideri Orta Doğu'da Diplomasi Çağrısı Yaptı

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Bahreyn ve Umman liderleriyle Orta Doğu'daki durumu görüşerek, İsviçre adına dayanışmalarını ve olası arabuluculuk çabalarına desteğini iletti.

Parmelin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmelere ilişkin paylaşım yaptı.

"Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Orta Doğu'daki durumu görüştüm." ifadelerini kullanan Parmelin, İsviçre adına dayanışmalarını ifade ettiğini kaydetti."

Parmelin, olası arabuluculuk çabalarını desteklediklerini belirterek, "Birçok durumda sivil halkı hedef alan saldırılar, daha fazla gereksiz can kaybını önlemek için diplomasiye geri dönmenin şart olduğunu gösteriyor." açıklamasını yaptı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.