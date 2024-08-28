İsviçre Mahkemesi, 1MDB Skandalında PetroSaudi Yöneticilerine Hapis Cezası Verdi

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İsviçre Federal Ceza Mahkemesi, Malezya Kamu Kalkınma Fonu'ndan (1MDB) zimmetine 1,8 milyar dolar geçirmekten suçlu bulduğu PetroSaudi firmasının 2 üst düzey yöneticisini hapis cezasına çarptırdı.

İsviçreli savcılar, PetroSaudi yöneticisi Suudi Arabistan ile İsviçre vatandaşı Tarek Obaid için 10 yıl, İngiltere ve İsviçre vatandaşlığı bulunan ortağı Patrick Mahony için de 9 yıl hapis cezası talep etti.

Mahkeme, Obaid'i 5 yıl, Mahony'yi ise 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Obaid ve Mahony, 1MDB'den zimmete para geçirmenin yanı sıra kara para aklamaktan da suçlu bulundu.

Mahkeme, Obaid ve Mahony'nin, 1MDB'ye yaklaşık 2 milyar dolar ve 2009'dan bu yana çeşitli tarihlerde tahakkuk eden yüzde 5 faizi geri ödemesine hükmetti.

İsviçre Başsavcılığı Sözcüsü Matteo Cremaschi, uluslararası sonuçları olan oldukça karmaşık bir ceza yargılamasında önemli bir neticeye varıldığını belirtti.

Cremaschi, soruşturma kapsamında yüz binlerce belgenin incelendiğini ve finansal transferlerin derinlemesine analiz edildiğini kaydetti.

Savcıların mahkemeye sunduğu dava dosyasında, Obaid ve Mahony'ye, "doğrudan veya dolaylı olarak PetroSaudi şirketi aracılığıyla servetlerini artırdıkları ve zimmetlerine para geçirdikleri" suçlaması yöneltilmişti.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Malezya, 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.