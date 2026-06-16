İsviçre, Ukrayna için barış çabalarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsviçre, Ukrayna için barış çabalarını sürdürüyor

16.06.2026 00:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre Başkanı Parmelin, Ukrayna ile barış için diplomatik çabaları destekleyeceklerini belirtti.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna için adil ve kalıcı barışa giden yola katkıda bulunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Parmelin, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde yapılan G7 Zirvesi'ne katılmak üzere Cenevre'ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Zelenskiy ile önemli bir görüşme yaptıklarını kaydeden Parmelin, "İsviçre'nin üst düzey toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledim ve iyi niyet teklifinde bulundum. İsviçre, Ukrayna'ya karşı savaşı sona erdirmek için yapılan tüm diplomatik çabaları destekliyor." ifadelerini kullandı.

Parmelin, ortaklarıyla diyaloğu geliştirmek ve (Rusya ile savaş halinde olan) Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışa giden yola katkıda bulunmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

G7 Zirvesi, Cenevre'ye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde dün başladı, 17 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, İsviçre, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre, Ukrayna için barış çabalarını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de atıyla gölete giren şahıs boğuldu Eskişehir'de atıyla gölete giren şahıs boğuldu
Mersin’de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu Mersin'de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu
Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
İsveç’ten Dünya Kupası’na gol şov Tunus’u resmen parçaladılar İsveç'ten Dünya Kupası'na gol şov! Tunus'u resmen parçaladılar
Silivri Belediyesi’ne ’yolsuzluk’ soruşturması şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması; şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

23:27
Diyarbakır’da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti
23:25
Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı
Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi! Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı
22:49
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in son görüntüleri ortaya çıktı
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı
21:52
Cezaevi önünde 2 kişiyi yaralayıp otomobil gasbeden şüphelilerin yakalanma anı kamerada
Cezaevi önünde 2 kişiyi yaralayıp otomobil gasbeden şüphelilerin yakalanma anı kamerada
21:49
Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı
Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı
21:46
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 00:48:49. #.0.4#
SON DAKİKA: İsviçre, Ukrayna için barış çabalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.