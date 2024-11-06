İsviçre ve Çekya İlişkileri Güçleniyor

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İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, Çekya ile aralarındaki ilişkileri daha ileri taşımak istediklerini bildirdi.

Amherd, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in İsviçre'ye gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaretin ardından X'ten paylaşımda bulundu.

İsviçre ve Çekya'nın ortak değerlere sahip olduğunu ve her iki ülkenin de "mucitlerin ulusu" olduğunu söyleyen Amherd, "İlişkilerimizi güçlendirerek Avrupa yapısını sağlamlaştırmaya yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.

Amherd, Pavel'e ziyarete için teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımak için sabırsızlandığını kaydetti.