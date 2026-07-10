İtalya, Batı Balkanların AB Üyeliğini Destekliyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini desteklemekte kararlı olduklarını söyledi.

Tajani, Roma'daki devlet konukevi Villa Madama'da "Batı Balkan ülkeleri ile Batı Balkanlar'ın Dostları Grubu"nun toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıya, Avusturya, Hırvatistan, Yunanistan, Çekya, Slovakya, Slovenya, Macaristan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Kosova ve Sırbistan'dan bakan ve bakan yardımcıları katıldı.

Tajani, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, AB'nin Batı Balkanlar'a genişlemesinin İtalya için "mutlak bir siyasi öncelik olduğunu" belirtti.

İtalyan bakan, bugünkü toplantıda, bu genişleme sürecini hızlandırmaya yönelik Brüksel'e sunmak üzere siyasi bir belge kabul edeceklerini bildirdi.

Tajani, AB ile Balkanlar arasında dış politika, güvenlik ve savunma alanlarında işbirliğini ve uyumu daha da güçlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Konuklarıyla aile fotoğrafı çekilen Tajani, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İtalya, bu ülkelerin AB'ye giden yolunu desteklemeye kararlıdır. Karadağ, hatta Arnavutluk gibi bazıları katılmaya hazırdır." dedi.

Tajani, Ukrayna'nın da AB'ye girmesinden yana olduklarını ama önceliğin Balkanlar'da bulunduğunu dile getirerek, bu ülkelerin güvenlerini kaybetmemeleri gerektiğini söyledi.

Roma'da gelecek hafta yapılması planlanan İsrail-Lübnan görüşmeleri

İsrail ve Lübnan arasındaki görüşmelerin bir sonraki turunun gelecek hafta Roma'da yapılıp yapılmayacağı sorusuna Tajani, "Görüşmelerin Roma'da yapılması onaylandı. Planlanan tarih 15-16 Temmuz. Ancak bu biraz da ABD'liler, Lübnanlılar ve İsrailliler'e bağlı, onlar belirlemeli. Biz müsaitliğimizi sunduk." yanıtını verdi.