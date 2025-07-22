İtalya Cezaevlerinde Yapısal Değişiklikler - Son Dakika
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İtalya Cezaevlerinde Yapısal Değişiklikler

22.07.2025 23:51
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İtalya, cezaevlerindeki aşırı kalabalığı azaltmak için 10 bin kişilik yeni kapasite sunan bir plan kabul etti.

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, ülke genelinde aşırı doluluk sorunuyla karşı karşıya olan cezaevlerini yeniden düzenlemeye yönelik yapısal bazı değişiklikler içeren bir eylem planını kabul etti.

Başbakan Giorgia Meloni liderliğinde bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, ülkede hukuk ve ceza adalet sisteminin daha verimli hale getirilmesi, cezaevlerindeki aşırı kalabalıkla mücadele edilmesi, erken tahliye değerlendirme süreçlerinin daha sıkı ve hızlı hale getirilmesi ve uyuşturucu veya alkol bağımlısı hükümlülere somut rehabilitasyon fırsatları sunulmasını amaçlayan bir dizi tedbirin kabul edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeni cezaevi tesislerinin inşa edilmesi ve mevcut tesislerin genişletilmesi gibi adımların da atılacağı bildirildi.

Hükümetin kabul ettiği plana göre, 2025-2027 döneminde ceza infaz kurumlarında ve çocuk ceza infaz kurumlarında 9 bin 696 kişilik kontenjan geri kazandırılacak ve ayrıca 5 yıllık dönemde de yeni 5 bin kişilik yer daha oluşturulacak.

Plan kapsamında, bazı erken tahliye hakkı kazanmış mahkumlar için bu prosedürler hızlandırılacak. Ayrıca uyuşturucu ve alkol bağımlılığı suçlarından mahkumiyet alan bazı hükümlüler de topluma kazandırılma gibi farklı rehabilitasyon programlarının yanı sıra ev hapsi gibi uygulamalarla cezaevinden çıkarılacak.

Yeni cezaevlerinin yapılması, bazılarının genişletilmesi ve yenilenmesini içeren ve toplam 758 milyon avroluk bir harcama öngören planda, bu harcamaların inşaatla ilgili olan 335 milyon avroluk kısmını Ulaştırma-Altyapı Bakanlığı üstlendi.

Cezaevlerindeki aşırı doluluğa çözüm bulmak, hükümetin önceliği

Bakanlar Kurulu'nun ardından bir basın toplantısı düzenleyen Adalet Bakanı Carlo Nordio, cezaevlerindeki aşırı doluluğa bir çözüm bulmalarının kendileri için bir öncelik olduğunu belirterek, "Ancak bu, sihirli değnekle çözülemez." dedi.

Nordio, kabul ettikleri plan çerçevesinde öngörülen tahliyelerin, bir af veya cezaevlerinin boşaltılması anlamına gelmediğini savundu.

Uyuşturucu bağımlıları için belirli koşullarda cezaevi dışında ev hapsi gibi farklı uygulamaların da öngörüldüğünü anımsatan Nordio, bunlardan yararlanılacağını ayrıca erken tahliye hakkı olanlar için de prosedürlerin hızlandırılacağını söyledi.

Nordio, plan çerçevesinde cezaevinden belirli koşullarda çıkarılacak mahkumların, tecavüz veya silahlı soygun gibi ağır suçlardan mahkumiyet alanlardan olmayacağını kaydetti.

"Adil bir devlet, cezaevi kapasitesini cezasını çekmesi gereken kişilere göre ayarlamalıdır"

Başbakan Giorgia Meloni de bir video mesaj paylaşarak, şunları dile getirdi:

"Bugün Bakanlar Kurulu'nda, inşaatı halihazırda başlamış olan projelerle ve 2027'ye kadar tamamlanacak çalışmalarla yaklaşık 10 bin kişilik yeni cezaevi yeri kazandıracak olağanüstü bir müdahale planını onayladık. Bu plan için toplam 750 milyon avrodan fazla yatırım yapıyoruz. Ayrıca mevcut cezaevi kapasitesiyle mahkum sayısı arasındaki farkı tamamen kapatmak için 5 bin kişilik yeni yer daha eklemek üzere çalışıyoruz."

Meloni, "Geçmişte cezaevi sayısı yetersiz olduğu için suç tanımları cezaevi kapasitesine göre ayarlanıyordu. Biz ise tam tersini savunuyoruz: Adil bir devlet, cezaevi kapasitesini cezasını çekmesi gereken kişilere göre ayarlamalıdır. Yani sonunda 'cezanın kesinliği' sağlanmış oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'da cezaevleri, son yıllarda artan intihar vakaları, özellikle yaz aylarında klima yetersizliği sebebiyle artan şikayet ve bazen de isyan haberleriyle gündeme geliyordu.

Kaynak: AA

Politika, Cezaevi, Sağlık, Güncel, İtalya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya Cezaevlerinde Yapısal Değişiklikler - Son Dakika

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