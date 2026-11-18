İtalya'da FdI, 13 yaş altı çocukların sosyal medyaya kaydını yasaklayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtalya'da FdI, 13 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya kaydını tamamen yasaklayan bir düzenleme hazırladı. Düzenleme 13-16 yaşındakiler için ebeveyn profiline bağlı hesap öngörüyor ve ay sonuna kadar yasalaşması bekleniyor.
İtalya'da sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı İtalya'nın Kardeşleri Partisinin (FdI), 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına kayıt olmalarını tamamen yasaklayan düzenleme hazırladığı bildirildi.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi FdI'nin sunduğu düzenleme, 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına kayıt olmalarını tamamen yasaklamayı ve 13-16 yaş grubundaki çocukların da sadece ebeveynlerinin profiline bağlı hesaba sahip olmalarını öngörüyor.
Parlamentoda halihazırda görüşülen güvenlik kararnamesine çocukların güvenliği kapsamında eklenecek düzenlemenin, ay sonuna kadar oylanıp yasalaşması bekleniyor.
İktidarın küçük ortaklarından Lig Partisinden Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara da söz konusu düzenlemeye destek verdi.
Valditara, "13 yaş altı çocuklar için sosyal medyayı yasaklayan düzenleme gelirse memnun olurum. Bu her zaman benim mücadelem oldu." dedi.
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