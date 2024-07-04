İtalya'da Filistin'in devlet olarak tanınmasına ilişkin önerge reddedildi - Son Dakika
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İtalya'da Filistin'in devlet olarak tanınmasına ilişkin önerge reddedildi

İtalya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde sol muhalefet partilerince verilen Filistin'in devlet olarak tanınmasına ilişkin önerge, iktidardaki sağ partilerin oylarıyla reddedildi. Muhalefet partilerinin önergeleri, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almasından hareketle İtalyan hükümetini de bu yönde adım atmaya çağıran tavsiye niteliğindeydi. Ancak iktidardaki sağ partilerin oylarıyla önergeler reddedildi. Bunun üzerine kabul edilen önerge ise iki egemen ve demokratik devletin bir arada yaşamasına dayanan, müzakere edilmiş çözüm çerçevesinde Filistin Devleti'ni tanımayı amaçlayan AB girişimlerini ve uluslararası teşebbüsleri destekleme taahhüdünü içeriyordu.

04.07.2024 17:53
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İtalya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde sol muhalefet partilerince verilen Filistin'in devlet olarak tanınmasına ilişkin önerge, iktidardaki sağ partilerin oylarıyla reddedildi.

Muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketinin (M5S) mayıs ayında sunduğu, Filistin'in devlet olarak tanınmasına ilişkin önerge ile bu konuda adımlar atılmasına çağrı yapan diğer destekleyici önergeler, Meclis Genel Kurulunda görüşüldü.

İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almasından hareketle İtalyan hükümetini de bu yönde adım atmaya çağıran tavsiye niteliğindeki önergeler, parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran iktidardaki sağ partilerin oylarıyla reddedildi.

Filistin'in tanınmasıyla ilgili ve bunu destekleyici önergelerin reddedilmesinin ardından iktidardaki sağ partilerin verdiği, iki egemen ve demokratik devletin bir arada yaşamasına dayanan, müzakere edilmiş çözüm çerçevesinde Filistin Devleti'ni tanımayı amaçlayan AB girişimlerini ve uluslararası teşebbüsleri destekleme taahhüdünü içeren önerge Mecliste yapılan oylamada kabul edildi.

Muhalefet partisi M5S, iktidar partilerinin önergesinin oylamasına "güzel sözler içerdiği ancak uluslararası oylamalarda o sözlere uygun hareket etmediği" gerekçesiyle protesto maksatlı katılmadı.

Bu arada, Meclis Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında M5S Milletvekili Riccardo Riccardi, " (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bir suçludur. Bir önergede 'felaket' kelimesini 'kriz' olarak yeniden sınıflandırmak rezalettir. 39 bin ölüm nedir? Ekmek için sıraya giren insanlara ateş açmak nedir? Siz bu insanları umursamıyorsunuz." ifadeleriyle iktidar partilerine tepki gösterdi.

Ana muhalefetteki Demokratik Partiden (PD) Peppe Provenzano da Filistin'de halka karşı savaş yürütüldüğüne dikkati çekerek, Giorgia Meloni liderliğindeki İtalyan hükümetinin eylemsizliğinden endişe duyduklarını, Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olma hakkı bulunduğunu söyledi.

Filistin'in devlet olarak tanınması çağrısını içeren önergelere "hayır" oyu veren sağ koalisyon iktidarı partilerinden İtalya'nın Kardeşleri (FdI) Milletvekili Giangiacomo Calovini, "İspanya, İrlanda ve Norveç'in Avrupa Birliği kurumlarından oybirliğiyle alınan bir karar olmaksızın Filistin'in tanınmasını teşvik etme yönündeki tek taraflı tercihinden endişe duyuyoruz. Bu, Birliğin kendisini zayıflatan bir seçimdir." dedi.

İktidarın küçük ortaklarından bir diğer aşırı sağcı parti Lig'den Paolo Formentini de "Filistin'i devlet olarak tanımanın, Hamas'ı ödüllendirmek" anlamına geleceğini savunarak, muhalefetin önergelerine karşı olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Filistin, İspanya, Norveç, İtalya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Filistin'in devlet olarak tanınmasına ilişkin önerge reddedildi - Son Dakika

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