İtalya'da yakın dönemde adı bir mafya saldırısına ilişkin soruşturmaya dahil edilmesiyle gündeme gelen eski emniyet müdürü Gianni de Gennaro'nun evinde ölü bulunduğu bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkede bir dönem emniyet ve istihbarat birimlerinde üst düzey görevlerde bulunan 78 yaşındaki de Gennaro, bu sabah Toskana Bölgesi'ndeki evinde ölü bulundu. Haberde, ilk incelemeler doğrultusunda de Gennaro'nun silahıyla hayatına son verdiği belirtildi.

De Gennaro'nun ölümü, İtalya'nın yakın tarihindeki en önemli mafya saldırılarından birine ilişkin soruşturmanın yeniden tartışıldığı bir dönemde gerçekleşti.

19 Temmuz 1992'de Palermo'da düzenlenen ve yargıç Paolo Borsellino ile 5 polis memurunun hayatını kaybettiği Via D'Amelio saldırısına ilişkin Caltanissetta Cumhuriyet Savcılığının soruşturmasında, saldırının ardından o dönem yürütülen soruşturmanın yanlış yönlendirilmesi ve bazı belgelerin gizlenmesi iddiaları kapsamında dönemin Emniyet Mafya ve Organize Suç Örgütleriyle Mücadele Biriminin Sorumlusu de Gennaro hakkında ev hapsi talep etmişti. Ancak hakim bu talebi reddetmiş, savcılık karara itiraz etmişti. De Gennaro hakkındaki iddialara ilişkin kesinleşmiş yargı kararı bulunmuyordu.

De Gennaro'nun ölüm haberinin ardından İtalyan siyasetinden de mesajlar geldi.

Başbakan Giorgia Meloni yaptığı yazılı açıklamada, de Gennaro'nun trajik ölümünden dolayı şoke olduğunu ve ailesine başsağlığı dilediğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Gianni de Gennaro gibi devletin sadık bir hizmetkarının ölüm haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisi, böylesi bir insanın ve kariyerinin asla hak etmediği medya ve yargı lincine maruz kalmıştı. Ailesine, kendisine saygı duyan ve onu seven çok sayıda kişiye düşüncelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki Italia Viva Partisinin lideri Matteo Renzi de partisinin etkinliğindeki konuşmasında, "Gianni de Gennaro'nun ölüm haberi, onu tanıyan ve kim olduğunu bilen birçoğumuz için kesinlikle şok edici. Derin devleti temsil eden bir yüz hayal etmem gerekirse, aklıma de Gennaro gelir. Bu trajik bir kayıp. Bugün şefkat ve taziye zamanı." yorumunu yaptı.

Bu arada, 1992'de öldürülen ünlü yargıç Paolo Borsellino'nun kardeşi Salvatore de ANSA ajansına de Gennaro'nun ölüm haberinin ardından yaptığı açıklamada, "Bana göre de Gennaro'nun ölümü konusunda, Caltanissetta Savcılığı intihara teşvikten sorumlu tutulmalıdır. Söz konusu soruşturma bu savcılığın yetki alanında değildi; olsa olsa Palermo Savcılığının yetkisindeydi." dedi.