İtalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1335 Gözaltı
İtalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1335 Gözaltı

30.05.2026 16:30
İtalya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 1335 kişi gözaltına alındı, 450 kg uyuşturucu ele geçirildi.

İtalya'da polisin, ülkenin farklı yerlerinde düzenlediği geniş kapsamlı uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele operasyonunda 1335 kişinin gözaltına alındığı ve 450 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İtalyan polisinin bugün gerçekleştirdiği büyük uyuşturucu operasyonu hakkında bilgi verdi.

Piantedosi, "Polis tarafından ülke genelinde yürütülen ve 1335 kişinin yakalanmasına, 450 kilogram uyuşturucunun ele geçirilmesine yol açan operasyon, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede olağanüstü bir başarıyı temsil etmektedir." ifadesini kullandı.

İtalya İçişleri Bakanı Piantedosi, bugünkü operasyonun aylar süren soruşturma ve takip neticesinde yapıldığını kaydetti.

"Bu büyük operasyon, suça yıkıcı bir darbe vurdu"

Başbakan Giorgia Meloni de X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülke çapındaki bu büyük operasyon, suça yıkıcı bir darbe vurdu. Polis teşkilatını ve bu önemli başarıya katkıda bulunan herkesi tebrik ederim. Hükümet, hukuka uygunluk ve güvenlik yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir. Suça vurulan her darbe, tüm vatandaşlar için daha fazla koruma ve daha fazla huzur anlamına gelir."

Kaynak: AA

