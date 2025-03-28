İtalya'da Yenidoğanlar İçin Soyadı Tartışması - Son Dakika
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İtalya'da Yenidoğanlar İçin Soyadı Tartışması

Senatör Franceschini, yenidoğanların sadece annelerinin soyadını almasını önerdi, tartışmalar başladı.

28.03.2025 14:08
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ROMA, 28 Mart (Xinhua) -- İtalya'da kısa süre önce yeni doğan bebeklere sadece annelerinin soyadının verilmesinin önerilmesi üzerine konuyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi.

Söz konusu öneri, eski kültür bakanı ve merkez sol Demokrat Parti üyesi Senatör Dario Franceschini tarafından öne sürülmüştü. Franceschini, öneri ile yüzyıllardır devam eden bir adaletsizliğin düzeltileceğini savunuyor.

Franceschini, "Yüzyıllardır çocukların babalarının soyadını alması ve çifte soyadı ile sonu gelmeyen karışıklıklar yaratmak yerine, sadece annelerinin soyadını almaları için yeni yasa çıkaralım" dedi.

İtalya Anayasa Mahkemesi 2022 yılında yenidoğanlara otomatik olarak babanın soyadının verilmesinin anayasaya aykırı olduğuna ve ebeveynlerin çocuklarına her iki soyadını da verme hakkına sahip olması gerektiğine hükmetmişti. Mahkeme kararı, anlaşmazlık durumundaysa çocukların her iki soyadını da alması gerektiğini öngörüyor. Ancak bu karar, henüz yasalaştırılmadı. Öte yandan mevcut parlamento, kararı uygulamaya yönelik yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Franceschini'nin mahkemenin önerisini bir adım ileriye taşıyarak yenidoğanlara sadece annenin soyadının verilmesi yönündeki önerisi, farklı tepkilere yol açtı.

Başta kadın milletvekilleri olmak üzere bazı siyasetçiler öneriyi memnuniyetle karşıladı. Senatör Valeria Valente, bir erkek meslektaşından gelen bu öneriyi "cesur bir yenilik" olarak niteledi. Bazı politikacılar konu hakkında görüş bildirmezken bazılarıysa konuyu acil bir öncelik olarak görmediğini ifade etti.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi'nin 2022 tarihli kararının uygulanması amacıyla an itibarıyla Senato Adalet Komisyonu'nda dört yasa tasarısı görüşülüyor. İtalya'nın Ansa Haber Ajansı, Komite Başkanı Giulia Bongiorno'nun, Franceschini'nin önerisini doğrudan reddetmediğini ancak her iki ebeveyni de arka plana atmayacak dengeli bir çözüm bulmanın önemine işaret ettiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İtalya'da Yenidoğanlar İçin Soyadı Tartışması - Son Dakika

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