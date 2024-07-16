İtalya'daki Etna Yanardağı Yeniden Kül ve Lav Püskürttü - Son Dakika
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İtalya'daki Etna Yanardağı Yeniden Kül ve Lav Püskürttü

İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı, Sicilya Adası'nda bulunan Voragine kraterinden kül ve lav püskürtmeye devam ediyor. Yanardağ eteklerinde lav akışı ve yaklaşık 6 kilometre yüksekliğe ulaşan küllerin yanı sıra çevredeki yerleşim yerlerine de kül yağdığı bildirildi. Etna Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik nedeniyle gezi faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

16.07.2024 11:05
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İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, yeniden kül ve lav püskürttü.

Sicilya Adası'ndaki 3 bin 300 metre civarında yüksekliğe sahip Etna Yanardağı'nda son haftalarda gözlenen volkanik hareketlilik sürüyor.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlem İstasyonundan yapılan açıklamaya göre, yanardağın son dönemdeki aktif krateri "Voragine" dün akşamdan itibaren yeniden kül ve lav püskürtmeye başladı.

INGV, Voragine kraterinin püskürttüğü lavlar sebebiyle yanardağ eteklerinde lav akışı gözlendiğini, püskürttüğü küllerin de yaklaşık 6 kilometre yüksekliğe ulaştığını belirtti.

Basında yer alan haberlerde de yanardağın çevresindeki yerleşim yerleri Viagrande ve Acicastello'ya kül yağdığı kaydedildi.

Ayrıca Voragine kraterindeki volkanik hareketlilik nedeniyle Etna Yanardağı'nın 2500 metre ve üzerindeki noktalarına yapılan gezi faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

INGV, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Etna'da son günlerde sıkça kül ve lav püskürten Voragine kraterinin yüksekliğinin biriken lavlar nedeniyle 3 bin 369 metreye ulaştığını ve yanardağın en yüksek noktası haline geldiğini duyurmuştu.

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı'nda temmuz ayı başından beri sık aralıklarla volkanik faaliyetler görülüyor. Yanardağ, Aralık 2023'te güçlü şekilde kül ve lav püskürttükten sonra bu yıl temmuz ayına kadar sessiz kalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'daki Etna Yanardağı Yeniden Kül ve Lav Püskürttü - Son Dakika

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