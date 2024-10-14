İtalya'dan İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı - Son Dakika
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İtalya'dan İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı

Muhalefet partileri, İtalya hükümetine İsrail'e silah ambargosu ve Filistin'in tanınması çağrısı yaptı.

14.10.2024 15:51
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İtalya'da muhalefet partileri, 5 Yıldız Hareketi (M5S) ve ana muhalefet konumundaki Demokratik Parti (PD) liderleri, İsrail'e yönelik silah ambargosu ve Filistin devletinin tanınmasını içeren iki devletli çözüm konusunda Giorgia Meloni liderliğindeki İtalyan hükümetine ve Avrupa Birliği'ne (AB) çağrı yaptı.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile son günlerde BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üslerine ateş açması ve tanklarla baskın yapması, İtalya'da muhalefet partileri liderlerinin tepkisini çekti.

Muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Conte, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "UNIFIL misyonuna bağlı İtalyan askerlerinin bulunduğu üslere yapılan saldırının ardından İsrail tankları şimdi de BM üslerine baskın yapıyor. İnsanlar ne zaman gözlerini açacak ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin savaş suçlarını durdurmaya karar verecek? Filistin halkının ve Gazze'nin 12 ay boyunca sistematik bir şekilde yok edilmesi yeterli değil miydi? Lübnan'daki işgal, ölümler, üslerimize yapılan saldırılar yeterli olmadı mı?" ifadelerini kullandı.

Bu durumu aylardır gündeme taşıdıklarını vurgulayan Conte, şunları kaydetti:

"İtalyan hükümeti ve Avrupa kurumları İsrail'e silah ambargosu, ekonomik ve ticari yaptırımlar konusunda sözlerin ötesine geçmeye ne zaman karar verecek? Netanyahu'nun çılgınlığını durduralım, İsrail ve Filistin için ateşkes ve iki halk, iki devlet çözümünü dayatacak ciddi kararlar alalım."

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein da Meloni hükümetine seslenerek, İspanya ve Fransa'nın İsrail'e yönelik gündeme getirdiği silah ihracatını durdurma önerisine İtalya'nın da katılması çağrısı yaptı.

Schlein, hükümetten aynı zamanda İtalya'nın Filistin devletini tanıması konusunda karar almasını da talep ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'dan İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı - Son Dakika

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