İtalya Donanması TB3 SİHA'ya İlgi Gösteriyor

13.04.2026 12:03
İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Giuseppe Berutti Bergotto, TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın TCG Anadolu gemisinden operasyon gerçekleştirdiğini ve Cavour uçak gemisinde de kullanılabileceğini açıkladı. İtalyan Donanması'nın TB3 satın alma sürecine girdiği ve bu hava aracının F-35B savaş uçaklarıyla entegre edileceği belirtildi.

İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Giuseppe Berutti Bergotto'nun, TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın TCG Anadolu gemisinden operasyon icra ettiğini ve Cavour uçak gemisinde kullanılabileceğini açıklaması İtalya'da geniş yankı buldu.

Savunma analisti Paolo Mauri, İtalyan Donanmasının TB3 satın alma sürecinde ilerlediğini doğruladığını belirterek, bu hava aracının Cavour uçak gemisine konuşlandırılarak F-35B savaş uçaklarına entegre edileceğini ve düşük riskli ortamlarda gözetleme ve saldırı kabiliyeti sağlayacağını ifade etti.

Mauri, TB3'ün uzun uçuş süresi ve yük kapasitesiyle önemli kabiliyetler sunacağını vurguladı. İtalyan Donanmasının TB3'e yönelmesinde Leonardo ile Baykar arasındaki LBA Systems ortak girişimi ve TB3'ün Şubat 2026'da Baltık Denizi'ndeki NATO tatbikatında TCG Anadolu'dan başarılı operasyon gerçekleştirmesi gibi iki faktörün etkili olduğunu açıkladı.

Savunma uzmanı Luca Peruzzi, TB3'lerin İtalyan ve Türk donanmaları için önemli bir kuvvet çarpanı haline gelmesinin beklendiğini belirtti. NATO Savunma Koleji Vakfı Direktörü Alessandro Politi ise TB3 sistemlerinin İtalya'da üretilmesi ve kullanılması fikrinin Ankara ile Roma arasındaki iyi ilişkilere dayandığını, bunun sanayi işbirliğinin mantıklı bir gelişmesi olduğunu ve siyasi onay aldığını ifade etti.

