İtalya, Gazze için Gıda girişimini başlattı - Son Dakika
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İtalya, Gazze için Gıda girişimini başlattı

İtalya, uluslararası insani yardım çabalarını koordine etmek amacıyla Gazze için Gıda girişimini kurdu. Girişim, kısa vadede gıda ve sağlık yardımlarını artırmayı, uzun vadede ise Gazze'nin insani ve sosyal anlamda yeniden inşasına odaklanmayı hedefliyor. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, girişimin amacının projelere ve insani yardım koridorunun oluşturulmasına odaklanmak olduğunu belirtti.

12.03.2024 12:10
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ROMA, 12 Mart (Xinhua) -- Çok taraflı üç gıda ve yardım kuruluşu, İtalya ile işbirliği yaparak uluslararası insani yardım çabalarını koordine etmek üzere "Gazze için Gıda" girişimini kurdu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Pazartesi günü yaptığı açıklamada girişimin kısa vadede Gazze'ye gıda ve sağlık yardımlarını artırmayı, uzun vadede ise Gazze'nin insani ve sosyal anlamda yeniden inşasına odaklanmayı hedeflediğini söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı genel merkezinde yapılan etkinliğe Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörü Qu Dongyu, Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Cindy McCain ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Xavier Castellanos da katıldı.

Tajani, "Bu programın amacı, bu önemli kuruluşların faaliyetlerini koordine etmektir. Hep birlikte projelere ve insani yardım koridorunun oluşturulmasına odaklanmak istiyoruz" dedi.

Koridorun Kıbrıs'tan başlayacağını belirten Tajani, Gazze vatandaşlarına havadan yardım bırakmaya yönelik mevcut çabaların "yetersiz kaldığını" kaydetti.

Kaynak: Xinhua

İtalya, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya, Gazze için Gıda girişimini başlattı - Son Dakika

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