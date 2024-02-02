İtalya Kültür Bakanlığı Müsteşarı Vittorio Sgarbi Görevinden Ayrıldı

İtalya'da hakkındaki iddialar nedeniyle adı farklı konulardaki bazı soruşturmalarda geçen İtalya Kültür Bakanlığı Müsteşarı Vittorio Sgarbi, görevinden ayrıldığını bildirdi.
Sanat tarihçisi ve eleştirmeni olmasını yanı sıra muhataplarına yönelik sert eleştirileriyle tanınan Sgarbi, son dönemde hakkında dile getirilen iddiaların ardından bugün Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinde üstlendiği Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı görevini bıraktığını duyurdu.
Milano'da katıldığı bir etkinlikte konuşan 71 yaşındaki Sgrabi, "Hükümetteki müsteşarlık görevimden derhal istifa ettiğimi açıklamak istiyorum. (Başbakan) Meloni'yi ilerleyen saatlerde bilgilendireceğim." dedi.
Sgarbi'nin bu açıklaması etkinliğe katılanlarca şaşkınlıkla karşılandı.
Sgarbi, aynı etkinlikte hakkında katıldığı bazı sanat programlarından yüz binlerce avro kazanç sağladığı iddiası nedeniyle İtalya Rekabet Kurumunun (Antitrust) başlattığı inceleme çerçevesinde, sanata dair konferans düzenleyemeyeceğine ve sanat hakkında konuşamayacağına dair resmi bildirim aldığını ifade etti.
Sgarbi'nin görevinden ayrılma kararı, son olarak İtalyan Jandarmasının geçen ay bir televizyon programında gündeme gelen 17. yüzyıldan kalma bir tablonun, kendi evinden çıktığı iddiası üzerine soruşturma başlatmasının ardından geldi.
Barok dönem ressamlarından Rutilio di Lorenzo Manetti'nin 2013'te Piyemonte bölgesindeki Buriasco Kalesi'nden çalınan eserin, Sgarbi'nin evinden çıkan tabloyla aynı olduğu ve Sgarbi'nin tablo üzerinde bazı eklemeler yaptırarak değiştirdiği iddia edilmişti.
Sanat eleştirmeni Sgarbi ise bu iddiaları yalanlasa da İtalyan Jandarması, bu tabloya incelenmek üzere geçen ay el koymuştu.
Bu konunun dışında, Rekabet Kurumu da Ekim 2023'te Sgarbi'nin Kültür Bakanlığı Müsteşarı iken aynı zamanda bazı sanat kritiği programlardan yüz binlerce avro kazanç sağlamasının görevine uygun olup olmadığına dair inceleme başlatmıştı.
İtalya'da geçen yıl ölen eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin halihazırdaki iktidar ortağı partisi Forza Italia'dan pek çok kez milletvekili seçilen farklı beldelerde belediye başkanlığı yapan medyatik sanat eleştirmeni, son olarak Meloni hükümetinde siyasi atama pozisyonu olan Kültür Bakanlığı müsteşarlığı görevine getirilmişti.
Hakkında son dönemde ortaya atılan iddialar nedeniyle muhalefet partileri, Sgarbi'ye bir süredir istifa etme çağrısı yapıyordu.
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