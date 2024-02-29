İtalya'nın kuzeyinde kuvvetli yağışlar su baskınlarına neden oldu

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İtalya'nın kuzey kesimlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı şehirlerde su baskınları meydana geldi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Veneto bölgesinde dünden bu yana devam eden sağanak pek çok kentte günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Veneto'da kuvvetli yağışlardan en çok etkilenen Vicenza kentinde, birçok cadde ve meydanın yanı sıra Romeo Menti stadının zemini de yer yer su altında kaldı.

Su baskınları nedeniyle caddeler trafiğe kapanırken, itfaiye ekipleri de suları tahliye etmeye ve zor durumda kalanlara yardım ulaştırmaya çalıştı.

Sivil savunma ekipleri, ev ve iş yerleri zemin katta olanlara baskınlara karşı önlem alınması amacıyla kum torbaları dağıttı.

Vicenza Belediye Başkanı Giacomo Possamai da kentleri için kritik durumun sürdüğünü ifade ederek, belediyede oluşturulan acil durum merkezinin durumu izlemeye devam ettiğini söyledi.

Vicenza dışında diğer komşu kentler Padova ve Rovolon'da da cadde ve sokakların sular altında kaldığı belirtildi.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü de Veneto bölgesinin büyük bölümünde kuvvetli yağışın etkisini sürdüreceğine işaret ederek, kırmızı kodla alarm verirken, muhtemel sel riskine karşı yerel halkı uyardı.

Bu arada, ülkenin kuzeybatısındaki Ligurya bölgesinde de yağışların, yüksek kesimlerde toprak kaymasına yol açtığı bildirildi.