İtalya'nın kuzeyini vuran şiddetli yağışta 1 kişi öldü - Son Dakika
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İtalya'nın kuzeyini vuran şiddetli yağışta 1 kişi öldü

İtalya'nın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Lombardiya ve Veneto bölgelerini vuran şiddetli yağış, evleri ve iş yerlerini sular altında bıraktı. İtfaiye ve sivil koruma ekipleri, mahsur kalanlara yardım etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

18.05.2024 21:41
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- İtalya'nın kuzeyini vuran şiddetli yağışta 1 kişi öldü

MİLANO - İtalya'nın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto bölgelerini vuran şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, Lombardiya'da bulunan Cantu komününde üzerinde bulunduğu köprünün sel sularının etkisiyle yıkılması sonucu Serenza Nehrine düşen 66 yaşındaki bir adamın cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Lombardiya Valisi Attilio Fontana, bölgede durumun "çok karmaşık" olduğunu, çok sayıda evin ve iş yerinin hala sular altında olduğunu aktardı. Çiftçi sendikası Coldiretti ise şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle mahsullerin zarar gördüğünü belirtti.

İtfaiye ve sivil koruma, evlerinde mahsur kalanlara destek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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