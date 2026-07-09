İtalya, Rus Askere Ataşeleri Sınır Dışı Etti - Son Dakika
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İtalya, Rus Askere Ataşeleri Sınır Dışı Etti

09.07.2026 13:35
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İtalya, casusluk faaliyetleri nedeniyle 2 Rus askeri ataşeyi sınır dışı etme kararı aldı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, casusluk faaliyetlerine karıştıkları gerekçesiyle Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'nde görevli 2 askeri ataşeyi sınır dışı etme kararı aldıklarını bildirdi.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığının Mayıs 2025'te başlattığı ve 7 Temmuz'da 2 eski İtalyan jandarma istihbarat görevlisinin gözaltına alınmasıyla kamuoyuna yansıyan soruşturmanın yankıları sürüyor.

Bakan Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya Hükümeti, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada ortaya çıkarılan casusluk faaliyetlerinden sorumlu olan İtalya'daki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği'nde görevli 2 askeri ataşeyi sınır dışı etme kararı aldı." ifadesini kullandı.

Tajani, casusluk faaliyetlerinin "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Roma'daki Rusya Büyükelçisi'ne Ivan Petrovich Gorbachev ile Mikhail Vasilyevich Astakhov'un 3 gün içinde Roma'yı terk etmeleri gerektiğini az önce bildirdi. Moskova, Batı'yı ve İtalya'yı hedef almak için hibrit yöntemlerini kullanmayı sürdürüyor. Bu durum, İtalyan kurumları ve ulusal güvenlik açısından ciddi ve kabul edilemez bir müdahaledir."

İtalyan La Stampa gazetesinin haberinde de soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan kişilerin eski istihbarat görevlileri Gavino Raoul Piras ve Vincenzo di Pasquale olduğu kaydedildi.

Haberde, para karşılığında Rusya yararına casusluk faaliyetlerinde bulunan söz konusu 2 kişinin, İtalya, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun yeniden silahlanması, insansız hava aracı üretim fabrikalarının yerleri, füze-silah sistemleri, Ukrayna'ya yardım, uzun menzilli füzelerin tedariki, devlet sırrı niteliğindeki bazı sözleşme bilgileri, istihbarat veri tabanları ve Bulgaristan'daki askeri bir misyona dair gizli bilgileri, Moskova'ya sattıkları ileri sürüldü.

Roma'daki casusluk soruşturması

Roma Cumhuriyet Başsavcılığının Mayıs 2025'te başlattığı soruşturma çerçevesinde, İtalyan Jandarması (Carabinieri) casusluk şüphesiyle 7 Temmuz'da operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, 2 eski İtalyan istihbarat mensubu olan Gavino Raoul Piras ve Vincenzo di Pasquale gözaltına alınmış ve casusluk faaliyetlerine ilişkin görüntüler de yayımlanmıştı.

İtalyan jandarmasının açıklamasında, gözaltına alınan kişilerin "açıklanması yasaklanmış bilgilere yönelik casusluk", "açıklanması yasaklanmış bilgilerin ifşası" ve "bilgisayarlara veya bilgi sistemlerine yetkisiz erişim" suçlarından sorumlu tutulduğu belirtilmişti.

Açıklamada, şüphelilerin, aralarında halen görevde bulunan 4 askerin de bulunduğu bilgi kaynakları aracılığıyla bazı gizli bilgilere eriştiği kaydedilmişti.

İtalya'da 2021 yılında da benzer başka bir casusluk olayı ortaya çıkarılmıştı.

İtalyan donanmasında daha önce fırkateyn komutanlığı da yapmış olan donanma subayı Walter Biot, 30 Mart 2021'de Rus yetkililere bazı gizli belgeleri sızdırırken suçüstü yakalanmış ve bu nedenle hem askeri hem de sivil mahkemelerden farklı sürelerde hapis cezası almıştı. Biot'nun askeri mahkemeden aldığı 29 yıl 2 aylık cezası, İtalyan Yargıtayı tarafından Kasım 2024'te onanmıştı. Dönemin İtalya Hükümeti de Biot hadisesiyle bağlantılı 2 Rus askeri ataşeyi sınır dışı etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya, Rus Askere Ataşeleri Sınır Dışı Etti - Son Dakika

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