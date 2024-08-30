İtalya Sağ Koalisyonu, Raffaele Fitto'yu AB Komisyonu üyeliğine aday gösterdi - Son Dakika
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İtalya Sağ Koalisyonu, Raffaele Fitto'yu AB Komisyonu üyeliğine aday gösterdi

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Avrupa İşleri ve Bölgesel Uyum Bakanı Raffaele Fitto'yu Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyeliğine aday gösterme kararı aldı. Başbakan Meloni, Fitto'yu AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yeni oluşturacağı komisyona üye olarak aday gösterme kararı aldığını açıkladı. Fitto, adaylık sürecinin tamamlanması için sonraki adımları beklediğini belirtti.

30.08.2024 22:17
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İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Avrupa İşleri ve Bölgesel Uyum Bakanı Raffaele Fitto'yu Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyeliğine aday gösterme kararı aldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Meloni, yaz tatili arasından sonra bugün ilk kez toplanan Bakanlar Kurulunda Avrupa İşleri ve Bölgesel Uyum Bakanı Fitto'yu AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yeni oluşturacağı komisyona üye olarak aday gösterme kararı aldığını açıkladı.

Meloni'nin Fitto için, "Herkesin Raffaele'yi alkışlamasını ve ona iyi şanslar dilemesini istiyorum çünkü önünde son derece zor ve aynı zamanda heyecan verici bir görevi var." ifadesini kullandığı aktarıldı.

Meloni, İtalya'nın AB'den aldığı Kovid-19 sonrası mali toparlanmaya yönelik fonların kullanılmasından sorumlu bakan olan Fitto'nun kendisine emanet edilen sorumlulukları çok iyi yönettiğini, bu nedenle kendisini seçtiklerini kaydetti.

Daha önce Avrupa Parlamenterliği, İtalya Temsilciler Meclisi Milletvekilliği ve Puglia Bölgesel Yönetim Başkanlığı gibi görevler de üstlenen 55 yaşındaki Fitto, İtalya'nın AB Komisyonu üyeliğine aday gösterilmesiyle ilgili X platformundaki hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Başbakan Giorgia Meloni'ye ve Bakanlar Kuruluna AB Komisyonu üyeliği rolü için bana duydukları güvenden dolayı teşekkür ederim. Şimdi adaylık sürecinin tamamlanması için anlaşmalarda öngörülen sonraki adımları güvenle bekliyorum."

Bu arada, Başbakan Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri (FdI), temmuz ayında Avrupa Parlamentosunda von der Leyen'e karşı oy kullanmasına rağmen İtalya hükümetinden yetkililer, AB Komisyonu içinde başkan yardımcılığı gibi ağırlığı olan bir koltuk almayı umduklarını dile getiriyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İtalya, Politika, Güncel, Son Dakika

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