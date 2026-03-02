İtalya Savunma Bakanı Crosetto'dan Özür - Son Dakika
İtalya Savunma Bakanı Crosetto'dan Özür

02.03.2026 21:28
Bakan Crosetto, İran'a düzenlenen saldırılar sonrası Dubai'de mahsur kalması nedeniyle özür diledi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD ve İsrail'in İran'a saldırdığı 28 Şubat'ta hava sahasının kapanmasıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde mahsur kalmasıyla ilgili olarak özür diledi.

Bakan Crosetto ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle devam eden krize ilişkin olarak İtalyan Parlamentosunun Dışişleri ve Savunma Ortak Komisyonuna bilgi verdi.

Dubai'ye 27 Şubat'ta giden ve ertesi gün saldırıların başlamasının ardından hava sahasının kapanması nedeniyle burada mahsur kalan ve dün Umman üzerinden ülkesine dönebilen Crosetto, "Dubai'ye gittiğimi kamuoyuna ben açıkladım ve orada mahsur kalmak benim tercihimdi. Orada kalmayı seçtim. Bir bakan olarak hata yapmış olabilirim ve bunun için özür diliyorum. Ama iki çocuğum yanımdaydı ve onların yanında kalmak istedim." dedi.

Crosetto ayrıca, bölgedeki İtalyan askerinin varlığını azalttıklarını, operasyonel ve tahliye planlarını da revize ettiklerini belirterek, bugüne kadar İtalyan askerlerinin bulunduğu üslerde sınırlı hasarların meydana geldiğini aktardı.

Orta Doğu'daki son gerginlik nedeniyle ticari trafiğin azaldığını, füzelerin ulaşamadığı yerlerde ticaret savaşı etkilerinin görüldüğünü dile getiren Crosetto, Hürmüz Boğazı'ndan dünya petrolünün yüzde 20'sinin yani günde 17-20 milyon varilin geçtiğini, dolayısıyla kriz sebebiyle taşıma maliyetlerinin yüzde 30-40 artabileceğini ifade etti.

Savunma Bakanı Crosetto, Körfez ülkelerinin kendisine İtalya'dan savunma özellikle insansız hava araçlarına karşı savunma sistemleri temin etmeyi sorduğunu da kaydetti.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki İtalyanların tahliyesi için çalışıyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani de bölgede bulunan, turist veya ikamet edenler olmak üzere yaklaşık 70 bin İtalyan vatandaşının güvenliğinin kendileri için mutlak öncelik olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığının kriz biriminin şu sıralarda bir grup İtalyan'ın, Umman'ın başkenti Maskat üzerinden "charter" seferlerle dönmesi üzerine çalıştığı bilgisini veren Tajani, şunları aktardı:

"Bir uçak, kısa bir süre önce kalktı. Akşam (yerel saatle) 21.30 civarında Roma Fiumicino'ya varabilir. Talebimiz üzerine, BAE yetkilileri, şu anda ülkede bulunan yaklaşık 200 kişilik ortaokul öğrenci grubunun dönüşü için yarın özel bir Abu Dabi-Milano uçuşu sağlayacak."

Bakan Tajani, söz konusu tahliyeleri sivil tarifeli uçuşlarla yapmalarının mümkün olmadığını, ancak "charter" seferlerle bunları gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

İran'daki büyükelçiliklerinin tahliye edilmesine yönelik bir talep almadıklarını söyleyen Tajani, ancak ihtiyaç olması halinde gerekli müdahaleyi yapmaya hazır olduklarını da dile getirdi.

Tajani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırı konusunda büyük gizlilik içinde hareket ettiğini de belirterek, harekat başladıktan kısa süre sonra kendilerine haber verildiğini yineledi.

İtalyan Bakan, İran'ın Körfez ülkelerine saldırmasının da "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Bu arada, Tajani ve Crosetto'nun sunumlarının ardından ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein ile 5 Yıldız Hareketi (M5S) lideri Giuseppe Conte, Savunma Bakanı'nın, Dubai'de mahsur kalması ve hükümetin son krizle ilgili önden bilgi sahibi olmamasını sert şekilde eleştirdi.

Komisyon görüşmeleri sırasında Bakan Tajani ile M5S lideri Conte arasında zaman zaman sert tartışmalar da yaşandı.

Kaynak: AA

