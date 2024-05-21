İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto Yüksek Savunma Konseyi Toplantısında Fenalaştı - Son Dakika
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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto Yüksek Savunma Konseyi Toplantısında Fenalaştı

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto Yüksek Savunma Konseyi Toplantısında Fenalaştı

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Yüksek Savunma Konseyi toplantısı sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Crosetto'nun daha önce de kalp sorunları yaşadığı biliniyor.

21.05.2024 22:57
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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun (60) Yüksek Savunma Konseyi toplantısı sırasında fenalaştığı için ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlerde, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella başkanlığında gerçekleştirilen, ülkeye yönelik iç ve dış güvenlik tehditleri ile uluslararası gelişmelerin değerlendirildiği Yüksek Savunma Konseyi toplantısı sırasında Savunma Bakanı Crosetto'nun fenalaştığı belirtildi.

Crosetto'nun kendini iyi hissetmemesi sebebiyle toplantıyı yarıda bıraktığı ve ambulansla hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

Haberin basına yansımasının ardından, siyasiler sosyal medya hesaplarından Crosetto'ya geçmiş olsun dileklerini ileten paylaşımlarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, "Haydi Guido. Seni en kısa zamanda bekliyoruz." ifadesini kullanırken, muhalefetteki Eylem Partisi'nin (Az) lideri Carlo Calenda da Crosetto'nun bir an önce iyileşmesini diledi.

Crosetto, şubatta da şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle başkent Roma'daki San Carlo di Nancy Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Ülkede, 25 Eylül 2022'deki seçimlerden birinci parti olarak çıkan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisinin (FdI) kurucularından Guido Crosetto, Başbakan Giorgia Meloni liderliğinde 22 Ekim 2022'den kurulan sağ koalisyon hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev yapıyor.

Crosetto'nun geçmişte kalp sorunları yaşadığı biliniyor.

Kaynak: AA

İtalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto Yüksek Savunma Konseyi Toplantısında Fenalaştı - Son Dakika

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