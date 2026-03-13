Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya, Sürüklenen Rus Tankerini İzliyor

13.03.2026 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz'de sürüklenen 'Arctic Metagaz' tankerinin durumu, İtalya ve Malta tarafından takip edilmekte.

İtalya'nın, 3-4 Mart'ta Akdeniz'de seyir halindeyken meydana gelen patlamalar sonucu hasar alan ve o tarihten bu yana mürettebatsız şekilde sürüklenen Rusya bayraklı "Arctic Metagaz" tankerinin durumunu Malta ile yakından takip ettiği bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Giorgia Meloni, Akdeniz'de sürüklenen Rus tankerinin durumunu görüşmek üzere ilgili bakanlarla toplantı yaptı.

Açıklamada, Rusya bayrağı taşıyan "Arctic Metagaz" adlı tankerin önemli miktarda doğal gaz, ağır fuel-oil ve dizel yakıt taşıdığı ve son birkaç gündür Akdeniz'de mürettebatsız şekilde sürüklendiğinin kaydedildiği belirtilerek, "Gemi şu anda Malta'nın arama-kurtarma (SAR) bölgesi içinde bulunuyor ve Malta makamları geminin çevresinde en az 5 deniz mili güvenlik mesafesi belirlemiş durumda." ifadelerine yer verildi.

Başbakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"İtalya hükümeti, Valetta hükümetine ilk andan bu yana yürüttüğü izleme çalışmalarını paylaşacağına dair güvence verdi. İtalya ayrıca, Malta makamlarının alacağı kararlar beklenirken, onlarla sürekli temas halinde kalarak destek faaliyetleri yürütmeye hazır olduğunu da teyit etti."

Ulusal basında çıkan haberlerde de İtalyan donanmasının denizden, İtalyan Sahil Güvenliğinin de havadan, sürüklenen Arctic Metagaz gemisini yakından takip ettiği ifade edildi.

Rainews24 kanalının haberinde, 277 metre uzunluğundaki gemide, 900 ton dizel yakıt ve ayrıca 60 bin ton sıvılaştırılmış doğal gaz bulunduğu belirtildi.

Haberde, Arctic Metagaz gemisinin, ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım uygulanan gemiler listesinde yer aldığı, çünkü G7 kısıtlamalarından kaçınmak suretiyle enerji ürünleri ticareti yapmak için kullanılan sözde Rus gölge filosunun bir parçası olduğuna inanıldığı aktarıldı.

Bu arada, sürüklenen gemide meydana gelebilecek sızıntının bölgede çevre felaketine yol açabileceği endişesi de çevreciler tarafından dile getiriliyor.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) da tankere ilişkin durumu "en yüksek alarm seviyesinde" izlediğini bildirdi.

"Marinetraffic" isimli canlı deniz trafiğini gösteren internet sitesindeki bilgilere göre, Rus tankeri halihazırda Malta Adası açıklarında bulunuyor."

Rusya, Ukrayna'nın Akdeniz'de Rus tankerine saldırdığını açıklamıştı

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada; Ukrayna'nın, Akdeniz'de seyreden Rus tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleştiğini bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya ait sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tankerinin, Libya kıyılarından gönderilen insansız deniz araçlarıyla Akdeniz'de saldırıya uğradığı, tankerdeki Rus vatandaşı 30 kişilik mürettebatın kurtarıldığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güvenlik, Politika, Akdeniz, Arctic, İtalya, Enerji, Güncel, Malta, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonluk yarışı alev alev Trendyol 1. Lig’de lider değişti Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti
Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
Şişli’de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı Şişli'de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı
AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana

20:15
Bağdat’ta havalimanına İHA saldırısı
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı
19:04
Canlı anlatım: Fenerbahçe’yi eski oyuncusu üzdü İlk dakikalarda şok
Canlı anlatım: Fenerbahçe'yi eski oyuncusu üzdü! İlk dakikalarda şok
18:46
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı
18:12
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
18:00
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 20:27:50. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.