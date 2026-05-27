İtalya ve Malta'da Müslümanlar Bayram Namazı Kıldı
İtalya ve Malta'da Müslümanlar Bayram Namazı Kıldı

27.05.2026 10:54
İtalya ve Malta'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kıldı.

İtalya'nın başkenti Roma ve çevre kentlerde yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için Roma Büyük Camisi'nde bir araya geldi. Farklı milletlerden binlerce Müslüman, namazın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Gösterilen yoğun ilgi ve başkente yakın çevre illerden gelenler sebebiyle Roma Büyük Camisi'nde bayram namazı 3 kez kılındı.

Başkent Roma dışında Milano, Napoli, Torino gibi farklı kentlerde de bayram namazı kılındı.

İtalya'nın kuzey kesiminde yoğun olarak yaşayan Türk vatandaşları da bayram namazı için Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde bir araya geldi.

DİTİB'in Milano, Como, Venedik, Modena, Trieste, Verona ve Imperia kentlerindeki camilerinde bayram namazına yoğun ilgi gösterildi.

Milano Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Bilal Öztürk de bu bayram, Milano'daki DİTİB Merkez Camisi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Namazın ardından birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlardan, imkanı olanlar özel yerlerde kurban kesimini gerçekleştirerek dini vazifelerini yerine getirdi.

Malta'da da Türk vatandaşları ve Müslümanlar bayram namazı için Marsa'daki tarihi Türk Şehitliği'nde bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Koordinatörü Ahmet Yunus Ergin'in kıldırdığı bayram namazına yaklaşık 250 kişi katıldı.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Barkın Kayaoğlu, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Göçmenler, Güncel, İtalya, Malta, Son Dakika

