İTB'de 2026-2030 dönemi başkanlık seçimini 36 oyla Ömer Gökhan Tuncer kazandı - Son Dakika
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İTB'de 2026-2030 dönemi başkanlık seçimini 36 oyla Ömer Gökhan Tuncer kazandı

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İzmir Ticaret Borsası'nda 2026-2030 dönemi Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimi İZQ İnovasyon Merkezi'nde yapıldı. 53 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde geçerli 52 oyun 36'sını alan Ömer Gökhan Tuncer başkanlığa seçilirken Barış Kocagöz 16 oyda kaldı.

İZMİR Ticaret Borsası'nda (İTB) 2026-2030 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer oldu.

İTB'de 2026-2030 dönemi Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TOBB Genel Kurulu Delegeleri seçimi İZQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na mevcut İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ve geçmiş dönem İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz'ün aday olduğu seçimde 53 meclis üyesi oy kullandı. Seçimde 1 oy geçersiz sayılırken geçerli 52 oyun 16'sını Barış Kocagöz aldı. Oyların 36'sını alan Ömer Gökhan Tuncer İTB Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Yönetim Kurulu asil üyeleri ise Nihat Sağır, Deniz Celep, Ali Koyuncuoğlu, Mustafa Elmas, Erdem Barış Kılıç, Suat Yıldırım, Ezgi Ulusoy Yılmaz, Evren Bayraktar, Onur Uçak, Necati Polat oldu.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR, Kamera: Can HAZAR/İZMİR,

Kaynak: DHA
Ömer GökhanEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: İTB'de 2026-2030 dönemi başkanlık seçimini 36 oyla Ömer Gökhan Tuncer kazandı - Son Dakika
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