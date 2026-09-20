İtfaiye ve jandarma, Hatay Samandağ'da mahsur kalan Down sendromlu bireyi kurtardı

İtfaiye ve jandarma, Hatay Samandağ'da mahsur kalan Down sendromlu bireyi kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Samandağ'da Titus Tüneli çevresindeki kayalıklarda mahsur kalan Down sendromlu birey, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Bireyin güvenli alana çıkarıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan Down sendromlu birey, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Down sendromlu E.A, Titus Tüneli'nin çevresindeki kayalıklarda mahsur kaldı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla güvenli alana çıkarılan E.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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