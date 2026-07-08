İÜ Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileri, mezuniyetlerini aileleriyle birlikte Şehzadebaşı Camisi'nde düzenlenen programla kutladı.

Yaklaşık 50 öğrencinin ve ailelerinin katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı. Şehzadebaşı Camisi İmamı Oğuzhan Bahtiyaroğlu tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, mezun olan öğrenciler için dua edildi.

Programın sonunda öğrenciler, üzerinde "Muhammed'e can feda (s.a.v)", "Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Nisa Suresi, 58. ayet" ifadelerinin yer aldığı pankartla toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şehzadebaşı Camisi İmamı Oğuzhan Bahtiyaroğlu, programın ardından yaptığı açıklamada, "Hukuk gibi adaletin merkezinde yer alan bir mesleğe adım atan gençlerimizin mezuniyetlerini Kur'an tilaveti ve dua ile taçlandırmayı istemeleri bizleri son derece memnun etti. Camiler yalnızca ibadet edilen mekanlar değil, aynı zamanda birlik, beraberlik, kardeşlik ve manevi değerlerin yaşatıldığı buluşma noktalarıdır. Gençlerimizin meslek hayatlarına Allah'ın kelamı ve dua ile başlamayı tercih etmeleri çok kıymetlidir. Rabbim kendilerine adaletten ayrılmayan, hakkı ve hukuku gözeten, milletine ve insanlığa faydalı hukukçular olmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, öğrencilerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.