IVYAN isimli gemi Kanlıca önünde sürüklendi; Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı

IVYAN isimli gemi Kanlıca önünde sürüklendi; Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden Malta bayraklı 'IVYAN' isimli gemi, makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde sürüklendi. Boğaz trafiği çift yönlü askıya alınırken, ihbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
BULGARİSTAN'dan İtalya'ya seyreden 'IVYAN' isimli Malta bayraklı gemi makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde sürüklendi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alınırken, ihbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kaynak: DHA
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