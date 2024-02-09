İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı - Son Dakika
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İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı.

09.02.2024 18:43
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İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında partinin genel merkez ek binasında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Başkanlık Divanı üyeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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