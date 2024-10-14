İYİ Parti'den Asgari Ücret Haczi Teklifi - Son Dakika
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İYİ Parti'den Asgari Ücret Haczi Teklifi

Uğur Poyraz, asgari ücreti ve düşük emekli maaşlarını haczedilemez ilan etmek için teklif sundu.

14.10.2024 19:41
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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, TBMM Başkanlığı'na İcra İflas Kanunu'nda asgari ücretin haczedilemeyecek mallar ve haklardan sayılması amacıyla bir kanun teklifi verdi.

Ekonomik sıkıntılar sebebiyle hem asgari ücretli çalışanlar hem de emeklilerin yaşamlarına zorlukla devam ettiğine dikkati çeken İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, TBMM Başkanlığı'na İcra İflas Kanunu'nda asgari ücretin haczedilemeyecek mallar ve haklardan sayılması amacıyla kanun teklifi verdi.

Poyraz yaptığı açıklamada İcra İflas Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne pek çok kez değişikliğe uğradığını vurgulayıp, ülkenin derin bir ekonomik kriz içerisinde olduğunu ve bundan en fazla dar gelirli kesimin etkilendiğini ifade ederek şunları kaydetti:

" Türkiye'de artık asgari ücret neredeyse ortalama ücret haline geldi. Çalışan nüfusun neredeyse %50'si asgari ücret almaktadır. Bugün için açlık sınırı 20.487 TL, yoksulluk sınırı ise 70.835 TL'ye ulaşmış durumdadır. Yani açlık sınırı, asgari ücretten bugün itibariyle 3.000 TL daha fazladır. Bir sonraki ay bu fark daha da artacaktır. Ne yazık ki Ekim Eylülden kötü olduğu gibi Kasım da Ekim'den daha kötü, Aralık ise Kasım'dan daha kötü olacaktır. 2025'in bu gidişle 2024'ten ve bu hükümet işbaşında kalması durumunda 2026'nın da 2025'ten daha kötü olacağını söylemek için kahin olmaya gerek yoktur. Bu kriz döneminde insanlar hayatlarını sürdürebilmek için mücadele ediyor. Bir de açlık sınırının altında bir ücrete mahkum edilerek yaşamaya değil ölmemeye çalışması istenen insanımızın aldığı maaşın haczedilmesi en temel insan hakkı olan yaşam hakkına, maddi ve manevi varlığını koruma hakkına aykırıdır. Bu nedenle TBMM'ne sunmuş olduğumuz teklifle asgari ücretin haczedilemezliği düzenlemesinin İcra İflas Kanunu'nun ilgili maddesine eklenmesini önermiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Poyraz yokluğu ve yoksulluğu yaşayan emeklilerin de maaşlarının haczedilmemesi için teklifte asgari ücretin altındaki emekli maaşlarının da haczedilemez hak olarak kabulünü önerdiklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti'den Asgari Ücret Haczi Teklifi - Son Dakika

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