(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Juventus'u 5-2 mağlup eden temsilcimiz Galatasaray'ı tebrik etti.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Juventus'u 5 golle mağlup ederek ülkemizi gururlandıran temsilcimiz Galatasaray'ı yürekten kutluyor, sonraki maçlarda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › İYİ Parti'den Galatasaray'a Tebrik - Son Dakika
