İYİ Parti'den İmamoğlu'nun Diplomayla İlgili Karara Tepki

(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına tepki gösterdi. Çömez, "Kimsenin endişesi olmasın ki yüreğinde koltuğunu kaybetme korkusu olanlar değil, demokrasi sevdası ve özgürlük ateşi yananlar kazanacaktır" dedi.

İYİ Partili Çömez, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Demokrasi sadece sandıktan çıkan oylarla tesis edilmez. Oyların aynı zamanda eşit ve hakkaniyetli bir rekabetin ardından sandığa atılması da vazgeçilmez bir şarttır. Her yeri kendilerine bir 'rezerv alan' olarak gören anlayış, koltuğunu tahkim edebilmek için, demokrasiyi paspas, hukuku da gölgelik yapmış ve 35 yıllık diplomaya el koymuştur! Kimsenin endişesi olmasın ki yüreğinde koltuğunu kaybetme korkusu olanlar değil, demokrasi sevdası ve özgürlük ateşi yananlar kazanacaktır."