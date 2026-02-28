İYİ Parti'den İran’a Saldırıya Tepki

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin, "Nükleer konularda İran ile ABD arasındaki müzakerelerin önümüzdeki hafta Viyana'da sürdürülmesi konusunda varılmış bir mutabakat varken, başlatılmış olan askeri harekatı kaygıyla karşılamaktayız. Bu harekatın bölgemiz açısından taşıdığı riskleri ve telafisi zor kayıpları dikkate alarak, tarafların itidal ile müzakere masasına geri dönmelerini tavsiye ve temenni ederiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Bu sabah itibariyle İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik füze saldırısı başlamış ve İran'daki hükumet binaları 'önleyici savaş' doktrini çerçevesinde hedef alınmıştır" ifadelerini kullanan Dervişoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bizim nezdimizde, önleyici savaş doktrini uluslararası hukukun açık ihlalidir ve devletlerin saldırganlığını meşrulaştırmak için uydurulmuştur. Nükleer konularda İran ile ABD arasındaki müzakerelerin önümüzdeki hafta Viyana'da sürdürülmesi konusunda varılmış bir mutabakat varken, başlatılmış olan askeri harekatı kaygıyla karşılamaktayız. Bu harekatın bölgemiz açısından taşıdığı riskleri ve telafisi zor kayıpları dikkate alarak, tarafların itidal ile müzakere masasına geri dönmelerini tavsiye ve temenni ederiz."