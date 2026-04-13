İYİ Parti'den 'Terörle Mücadele Süreci'ne Sert Eleştiri: 'Kazanan İhanet Değil Millet Olacak'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, terörle mücadele sürecinde aceleyle Meclis'e getirilmesi istenen yasalara onay vermeyeceklerini açıkladı. Çömez, 'Kazanan ihanet değil millet olacak' diyerek, milletin ikna edilmesi gerektiğini vurguladı ve cani başı ile terörist uşaklarını affetme yasalarının getirilmesi durumunda sonucu birlikte göreceklerini ifade etti.

Çömez, Meclis'teki aritmetiğe güvenenlere seslenerek, sadece sayısal çoğunlukla bu sürecin yönetilemeyeceğini belirtti. Millete, 'Cani başını cezaevinden çıkardık, bir saraycığa oturttuk, terör örgütünü yönetmesine izin verdik' demenin mümkün olmadığını ve bunun anlatılamayacağını söyledi.

DEM Parti ve MHP liderlerinin 'oyalanmaya gerek yok' açıklamalarına atıfta bulunan Çömez, Ekim 2024'te başlayan sürecin uzamasını eleştirdi. AKP, MHP ve DEM Parti'nin koalisyon kurduğunu hatırlatarak, kendi meselelerini içlerinde çözmeleri gerektiğini vurguladı. Terör örgütü PKK'nın kongre kararlarını anlatan Çömez, Öcalan'ın cezaevinden çıkarılması, İmralı'da saraycık kurulması ve teröristlerin affedilmesi gibi talepleri reddetti.

İmralı adasına yapılması planlanan yerleşkeye de değinen Çömez, Adalet Bakanı'na seslenerek, bu yerleşkenin Apo için olduğunu iddia etti. 'Kurucu önder' ifadesinin arkasında niyet olduğunu belirterek, tek kurucu liderin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu vurguladı. ABD Büyükelçisi'nin açıklamalarına da atıfta bulunan Çömez, ihanet projesine başından beri 'hayır' dediklerini tekrarladı.