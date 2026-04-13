İYİ Parti'den 'Terörle Mücadele Süreci'ne Sert Eleştiri: 'Kazanan İhanet Değil Millet Olacak' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, terörle mücadele yasalarına onay vermeyeceklerini ve milletin ikna edilmesi gerektiğini ifade etti. Terörist af yasalarını eleştirerek, yalnızca çoğunlukla bu meselelerin çözülemeyeceğini vurguladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, terörle mücadele sürecinde aceleyle Meclis'e getirilmesi istenen yasalara onay vermeyeceklerini açıkladı. Çömez, 'Kazanan ihanet değil millet olacak' diyerek, milletin ikna edilmesi gerektiğini vurguladı ve cani başı ile terörist uşaklarını affetme yasalarının getirilmesi durumunda sonucu birlikte göreceklerini ifade etti.

Çömez, Meclis'teki aritmetiğe güvenenlere seslenerek, sadece sayısal çoğunlukla bu sürecin yönetilemeyeceğini belirtti. Millete, 'Cani başını cezaevinden çıkardık, bir saraycığa oturttuk, terör örgütünü yönetmesine izin verdik' demenin mümkün olmadığını ve bunun anlatılamayacağını söyledi.

DEM Parti ve MHP liderlerinin 'oyalanmaya gerek yok' açıklamalarına atıfta bulunan Çömez, Ekim 2024'te başlayan sürecin uzamasını eleştirdi. AKP, MHP ve DEM Parti'nin koalisyon kurduğunu hatırlatarak, kendi meselelerini içlerinde çözmeleri gerektiğini vurguladı. Terör örgütü PKK'nın kongre kararlarını anlatan Çömez, Öcalan'ın cezaevinden çıkarılması, İmralı'da saraycık kurulması ve teröristlerin affedilmesi gibi talepleri reddetti.

İmralı adasına yapılması planlanan yerleşkeye de değinen Çömez, Adalet Bakanı'na seslenerek, bu yerleşkenin Apo için olduğunu iddia etti. 'Kurucu önder' ifadesinin arkasında niyet olduğunu belirterek, tek kurucu liderin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu vurguladı. ABD Büyükelçisi'nin açıklamalarına da atıfta bulunan Çömez, ihanet projesine başından beri 'hayır' dediklerini tekrarladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İYİ Parti, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 16:22:03. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.