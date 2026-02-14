İYİ Parti'den TÜVTÜRK'e Protesto

(İSTANBUL) - İYİ Parti Bakırköy İlçe Başkanlığı, Ankara İvedik'teki TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu'nda polis memuru Melih Okan Keskin'in darbedilerek öldürülmesini protesto etmek için Esenyurt TÜVTÜRK önüne siyah çelenk bıraktı. İYİ Parti Bakırköy İlçe Başkan Yardımcısı Taner Saraç, "Yaşanan bu elim olay göstermiştir ki, kamu hizmeti veren TÜVTÜRK'ün denetim mekanizması kontrolden çıkmış, eline kan bulaşmıştır. TÜVTÜRK derhal kamulaştırılmalıdır" dedi.

İYİ Parti Bakırköy İlçe Başkanlığı, 2 Şubat'ta Ankara İvedik TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu'nda meydana gelen ve polis memuru Melih Okan Keskin'in darbedilerek hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay nedeniyle Esenyurt'ta bulunan TÜVTÜRK önünde basın açıklaması yaptı. Parti adına konuşan İlçe Başkan Yardımcısı Taner Saraç, 14 Şubat'ın "sevgi günü" olduğunu hatırlatarak, "Ancak Melih Okan Keskin bugün sevdikleriyle birlikte olamayacak" dedi.

"Polisin bile güvende olmadığı bir ülkede vatandaş ne kadar güvende?"

Açıklamada, kamu hizmeti yürüten TÜVTÜRK'ün denetim mekanizmasının "kontrolden çıktığı" belirtilerek, şirketin derhal kamulaştırılması gerektiği ifade edildi.

İlçe Başkan Yardımcısı Taner Saraç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan bu elim olay göstermiştir ki, kamu hizmeti veren TÜVTÜRK'ün denetim mekanizması kontrolden çıkmış, eline kan bulaşmıştır. TÜVTÜRK derhal kamulaştırılmalıdır. Sen hafızalara katil TÜVTÜRK diye kazındın. Ankara İvedik muayene istasyonunda merhum polisimize saldırıp ölümüne sebep olan 20 saldırganın tamamının derhal kasten adam öldürme suçundan tutuklanıp hakim karşısına çıkartılana kadar mücadelemiz devam edecektir. Bir civata dahi sıkmadan araç muayenesi için binlerce lira alan üstelik yargı kararına rağmen kredi kartından banka komisyonu tahsil etmekte direnen, ödemesi gereken vergileri silinen TÜVTÜRK ülkenin üzerine kara bulut gibi çökmüştür."

Polisin bile güvende olmadığı bir ülkede vatandaş ne kadar güvende? Yaşanan her olay bir önce yaşanmış olaydan daha vahim, daha acı, daha üzücü, daha vahşi duruma gelmiştir. Bu duruma kim dur diyecek, toplumun can güvenliği nasıl sağlanacak? Yaşanan olaylar İktidarın yanlış özelleştirme politikalarının sonucu güç zehirlenmesine uğrayan, kamunun malına çökmüş güçlerin eseridir. Özelleştirme önce paramızı aldı şimdi canlarımızı alıyor. Yaşanan olaylar iktidarın yanlış politikalarıyla yargının kısır siyasete alet edilmesi, emniyet teşkilatını ve adalet sistemini halkın huzuru için değil iktidarını korumak için kullanmasından kaynaklanıyor.

Sustukça sorunlar daha da büyümekte, çözüm üretmek yerine istibdat, gündem değiştirme, sessiz kalma, itidal çağrıları, olayları soğutma ve unutturmak iktidarın çözümü olmuştur. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalıdır. Bir sözüm de İçişleri bakanlığına olacaktır, yaşanan olayda emniyet teşkilatının içinde bir sorun olduğu gün yüzüne çıkmıştir. Kendini kurtarmak isteyen bir amirin merhum polis memuruna ne insanlıkla ne de meslek ilke ve saygınlığına yakışmayacak şekilde ifadeler kullanması teşkilat içerisindeki hieraşik düzenin nasıl dejenere olduğunu göstermektedir."

Siyah çelenk bırakıldı

1937 tarihli 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na atıf yapılan açıklamada, söz konusu yasanın günümüz şartlarına uygun şekilde köklü biçimde değiştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin için başsağlığı dilekleri iletildi. Partililer, tepkilerini göstermek amacıyla TÜVTÜRK önüne siyah çelenk bıraktı.