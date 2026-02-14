İYİ Parti'den TÜVTÜRK'e Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İYİ Parti'den TÜVTÜRK'e Protesto

14.02.2026 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti, polis memuru Keskin'in öldürülmesini protesto için TÜVTÜRK önüne siyah çelenk bıraktı.

(İSTANBUL) - İYİ Parti Bakırköy İlçe Başkanlığı, Ankara İvedik'teki TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu'nda polis memuru Melih Okan Keskin'in darbedilerek öldürülmesini protesto etmek için Esenyurt TÜVTÜRK önüne siyah çelenk bıraktı. İYİ Parti Bakırköy İlçe Başkan Yardımcısı Taner Saraç, "Yaşanan bu elim olay göstermiştir ki, kamu hizmeti veren TÜVTÜRK'ün denetim mekanizması kontrolden çıkmış, eline kan bulaşmıştır. TÜVTÜRK derhal kamulaştırılmalıdır" dedi.

İYİ Parti Bakırköy İlçe Başkanlığı, 2 Şubat'ta Ankara İvedik TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu'nda meydana gelen ve polis memuru Melih Okan Keskin'in darbedilerek hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay nedeniyle Esenyurt'ta bulunan TÜVTÜRK önünde basın açıklaması yaptı. Parti adına konuşan İlçe Başkan Yardımcısı Taner Saraç, 14 Şubat'ın "sevgi günü" olduğunu hatırlatarak, "Ancak Melih Okan Keskin bugün sevdikleriyle birlikte olamayacak" dedi.

"Polisin bile güvende olmadığı bir ülkede vatandaş ne kadar güvende?"

Açıklamada, kamu hizmeti yürüten TÜVTÜRK'ün denetim mekanizmasının "kontrolden çıktığı" belirtilerek, şirketin derhal kamulaştırılması gerektiği ifade edildi.

İlçe Başkan Yardımcısı Taner Saraç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan bu elim olay göstermiştir ki, kamu hizmeti veren TÜVTÜRK'ün denetim mekanizması kontrolden çıkmış, eline kan bulaşmıştır. TÜVTÜRK derhal kamulaştırılmalıdır. Sen hafızalara katil TÜVTÜRK diye kazındın. Ankara İvedik muayene istasyonunda merhum polisimize saldırıp ölümüne sebep olan 20 saldırganın tamamının derhal kasten adam öldürme suçundan tutuklanıp hakim karşısına çıkartılana kadar mücadelemiz devam edecektir. Bir civata dahi sıkmadan araç muayenesi için binlerce lira alan üstelik yargı kararına rağmen kredi kartından banka komisyonu tahsil etmekte direnen, ödemesi gereken vergileri silinen TÜVTÜRK ülkenin üzerine kara bulut gibi çökmüştür."

Polisin bile güvende olmadığı bir ülkede vatandaş ne kadar güvende? Yaşanan her olay bir önce yaşanmış olaydan daha vahim, daha acı, daha üzücü, daha vahşi duruma gelmiştir. Bu duruma kim dur diyecek, toplumun can güvenliği nasıl sağlanacak? Yaşanan olaylar İktidarın yanlış özelleştirme politikalarının sonucu güç zehirlenmesine uğrayan, kamunun malına çökmüş güçlerin eseridir. Özelleştirme önce paramızı aldı şimdi canlarımızı alıyor. Yaşanan olaylar iktidarın yanlış politikalarıyla yargının kısır siyasete alet edilmesi, emniyet teşkilatını ve adalet sistemini halkın huzuru için değil iktidarını korumak için kullanmasından kaynaklanıyor.

Sustukça sorunlar daha da büyümekte, çözüm üretmek yerine istibdat, gündem değiştirme, sessiz kalma, itidal çağrıları, olayları soğutma ve unutturmak iktidarın çözümü olmuştur. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalıdır. Bir sözüm de İçişleri bakanlığına olacaktır, yaşanan olayda emniyet teşkilatının içinde bir sorun olduğu gün yüzüne çıkmıştir. Kendini kurtarmak isteyen bir amirin merhum polis memuruna ne insanlıkla ne de meslek ilke ve saygınlığına yakışmayacak şekilde ifadeler kullanması teşkilat içerisindeki hieraşik düzenin nasıl dejenere olduğunu göstermektedir."

Siyah çelenk bırakıldı

1937 tarihli 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na atıf yapılan açıklamada, söz konusu yasanın günümüz şartlarına uygun şekilde köklü biçimde değiştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin için başsağlığı dilekleri iletildi. Partililer, tepkilerini göstermek amacıyla TÜVTÜRK önüne siyah çelenk bıraktı.

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, TÜVTÜRK, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti'den TÜVTÜRK'e Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı
Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi Çıkan sonuç vahim Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi! Çıkan sonuç vahim
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
Fenerbahçe yeni sezonda bombayı Richarlison ile patlatıyor Fenerbahçe yeni sezonda bombayı Richarlison ile patlatıyor
Teksas’ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis Teksas'ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis

19:58
Saadet Partisi lideri Arıkan’dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar
19:14
İnci Taneleri’nin hayranlarını yıkacak haber
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
18:57
Canlı anlatım Dev derbide karşılıklı goller var, tempo inanılmaz
Canlı anlatım! Dev derbide karşılıklı goller var, tempo inanılmaz
18:44
Türk donanması, Almanya’da
Türk donanması, Almanya'da
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 20:34:07. #7.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti'den TÜVTÜRK'e Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.