İYİ Parti'den 'Yenidoğan Çetesi' Davasına Müdahale Talebi - Son Dakika
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İYİ Parti'den 'Yenidoğan Çetesi' Davasına Müdahale Talebi

İYİ Parti\'den \'Yenidoğan Çetesi\' Davasına Müdahale Talebi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 'Yenidoğan Çetesi' davasına müdahil olmak için mahkemeye başvurduklarını ancak talebin reddedildiğini açıkladı. Çömez, belgelerinin Meclis araştırma komisyonuna sunulacağını belirtti.

21.11.2024 16:14  Güncelleme: 16:17
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 'Yenidoğan Çetesi' davasına müdahil olmak istediklerini belirterek, Mahkeme bu talebimizi reddetti. Bugün 2'nci bir müracaat daha yapıyoruz. Çünkü hakikaten bu sürece dair elimizde çok önemli, çok çarpıcı belgeler var dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çömez, 'Yenidoğan Çetesi' davasının devam ettiğini belirterek, Biz mahkemeye müracaat ettik. 'Müdahil olalım, elimizde bilgi var, belge var, paylaşalım, soracağımız sorular var' dedik. Mahkeme bu talebimizi reddetti. Bugün 2'nci bir müracaat daha yapıyoruz. Çünkü hakikaten bu sürece dair elimizde çok önemli, çok çarpıcı belgeler var. Fakat mahkemenin buna olumlu cevap vereceği konusunda olumlu bir kanaatimiz yok. Ancak elimizdeki bütün belgeleri Meclis'teki araştırma komisyonuna vereceğiz. Komisyonda neticelendikten sonra hem kamuoyuyla paylaşıp hem de mahkemeye takdim edeceğiz diye konuştu.

'SAYIN GÖKTAŞ'IN UMURUNDA DEĞİL'

10 Ekim'de Niğde Çocuk Evleri Sitesi'nde 9 yaşında bir çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a soru önergesi verdiğini aktaran Çömez, 'Bu çocuk neden öldü' diye sordum. Bana içeriden bilgiler geliyor. Oradaki video kayıtlarında çok ciddi darplar, ihmaller ve yanlış işler olduğu belgelenmiş. 'Bununla ilgili bir çalışma yaptın mı' diye sordum. Aynı şeyleri TBMM Genel Kurulu'nda da tekrar ettim. Sayın Bakan Göktaş'ın umurunda değil. Ne cevap veriyor ne muhatap alıyor. Hala yanıt vermedi. İstifa edip bu aziz milletten özür dilemesi gerekiyor dedi.

Haber Taha AYHAN ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti'den 'Yenidoğan Çetesi' Davasına Müdahale Talebi - Son Dakika

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