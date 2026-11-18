(ANKARA) - İYİ Parti, "Aynı oyun, farklı hayatlar" mesajıyla sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Farklı yaşam koşullarını ve toplumsal eşitsizlikleri bilgisayar oyunu görselleri üzerinden ele alan paylaşımda, "Bu oyunu sen yazmadın ama kuralları değiştirebilirsin" ifadelerine yer verildi.

İYİ Parti, sosyal medya hesabından bilgisayar oyunu atmosferinde hazırlanan bir video paylaştı. Videoda farklı yaşam koşulları, meslekler ve ekonomik imkanlara ilişkin sahneler kullanıldı.

Partinin paylaşımında, "Aynı oyun, farklı hayatlar. Bu oyunu sen yazmadın ama kuralları değiştirebilirsin" ifadeleri kullanıldı. Videoda ayrıca "Hikayeyi değiştir" mesajına yer verildi.