İYİ Parti fon yolsuzluğu iddialarını yargıya taşıyıp sorumluların peşine düşecek - Son Dakika
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İYİ Parti fon yolsuzluğu iddialarını yargıya taşıyıp sorumluların peşine düşecek

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İYİ Parti fon yolsuzluğu iddialarını yargıya taşıyıp sorumluların peşine düşecek
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İYİ Parti, fon yolsuzluğu iddialarını yargıya taşıyacaklarını ve sorumluların hesap vermesi için hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu. Genel Başkan Yardımcısı Olgun, küçük yatırımcıların birikimlerinin korunması gerektiğini, sürecin kamu yararı meselesi olduğunu söyledi.

Haber: Halil YATAR

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, "Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun da talimatlarıyla iddiaların bütün yönleriyle hiçbir kişi veya kurum korunmaksızın araştırılmalı kimlerin bu yapının içerisinde yer aldığı, kimlerin menfaat sağladığı varsa kamu görevlileriyle siyasi bağlantılarının bulunup bulunmadığının bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için hukuki şikayetle dava haklarımızı kullanarak sorumluların adalet önünde hesap vermesini ve hak ettikleri cezaları alması için sonuna kadar takip soracağız" dedi.

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, fon skandalını yargıya taşıyacaklarını söyledi. Olgun, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamada bulundu:

"Son günlerde kamuoyunun gündeminde geniş şeye bulan 'fon yolsuzluğu' iddialarını İYİ Parti olarak büyük bir dikkatle ve hassasiyetle takip ediyoruz. Özellikle küçük yatırımcıların yıllarca emek vererek biriktirdiği paralarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması kabul edilemez. Vatandaşın alın teriyle oluşturduğu birikimin herhangi bir kişi veya grubun haksız kazanç elde etmesinin aracı haline getirilmesine müsaade edilmemelidir.

"SÜRECİ SİYASİ TARTIŞMA OLARAK DEĞİL KAMU YARARI VE EKONOMİK GÜVEN MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak açıkça ifade etmek isterim ki; bu süreci yalnızca siyasi bir tartışma olarak değil hukuk, adalet, kamu yararı ve ekonomik güven meselesi olarak değerlendiriyoruz. Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun da talimatlarıyla iddiaların bütün yönleriyle hiçbir kişi veya kurum korunmaksızın araştırılması, kimlerin bu yapının içerisinde yer aldığı, kimlerin menfaat sağladığı, varsa kamu görevlileriyle siyasi bağlantılarının bulunup bulunmadığının bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için hukuki şikayetle dava haklarımızı kullanarak sorumluların adalet önünde hesap vermesi ve hak ettikleri cezaları alması için sonuna kadar takip soracağız.

Bizim için ölçü nettir:  Sorumlunun kim olduğuna, hangi makamda bulunduğuna veya hangi siyasi çevreyle ilişki olduğuna bakılmaksızın; hukuk herkes için eşit uygulanmalıdır. İYİ Parti olarak küçük yatırımcının vatandaşı ve milletimizin hakkının, hukukunun takipçisi olacağız. Milletin alın teri sahipsiz değildir. Hukuk herkes için vardır. Sorumlular kim olursa olsun hesap vermelidir."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İYİ Parti fon yolsuzluğu iddialarını yargıya taşıyıp sorumluların peşine düşecek - Son Dakika
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