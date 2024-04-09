İYİ Parti Genel Başkan Adayı Dervişoğlu: Partimizin Birliğe ve Beraberliğe İhtiyacı Var

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İYİ Partinin, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayında genel başkanlığa adaylığını açıklayan Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, "Partimizin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Önümüzdeki süreçte bütün arkadaşlarımızın bu sorumlulukla hareket edeceğine inancım tamdır." dedi.

Dervişoğlu, partilerinin Ordu'daki seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ye teslim etmesinin ardından basın mensuplarının, İYİ Partinin 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayında genel başkanlığa aday olacağını açıklamasıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Müsavat Dervişoğlu, adaylıkla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Genel Başkanın hayır duasını alacağını, bu sürecin geleneklere uygun biçimde sürdürülmesi açısından bunu önemli bulduğunu" söylediğini belirterek, "Ben ne yapıyorsam ortada yapıyorum. Partimizin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Önümüzdeki süreçte bütün arkadaşlarımızın bu sorumlulukla hareket edeceğine inancım tamdır." şeklinde konuştu.

Dervişoğlu, adaylığını açıklama sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarede bulup bulunmadığına ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"Öyle bir şey dediysem öyle bir sonuç çıkar ama ben öyle bir şey demedim. Ben sadece genel başkanımızın hayır duasını aldım. Ayrıca bir kişinin bir siyasi partide genel başkanlığa aday olması durumunda elbette ki genel başkanıyla görüşmesi kadar doğal bir şey yoktur. Ama bundan spekülasyon çıkarılmaya çalışıldığına şahit oluyorum. Doğrusunu isterseniz üzülüyorum. Televizyonları izliyorum. Bunun üzerinden bir şeyler yapılıyor. Siz en küçük şey yaparken ailenizin büyüğüne bir aile ferdi olarak danışıyorsunuz da biz bu partinin kurulmasına ve bugünlere gelmesine vesile olan, büyük emekler sarf eden insanlara görüşlerini sormayacak mıyız? Sayın Genel Başkanımızla da görüştüm. Partimizin yaşça büyük olanlarıyla da görüştüm. Kendi pozisyonları itibarıyla önemli siyasi figürlerden sayılan insanlarla da görüştüm."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, "Fazla adayla kongreye gidilmesi bir sıkıntıya yol açar mı?" sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Bu bir güzelliktir. Bir bölünmeye vesile olmaz. Hangi aday kazanırsa kazansın kaybeden İYİ Parti olmayacak. Görünen o. Böyle bir vahşi rekabet ortamı oluşmayacağına da inanıyorum. Ben adayların makul siyasi kimlik ve kişiliklerden oluştuğunu görüyorum. Bundan da memnun oluyorum. Süreçler devam edecek, adaylarla da görüşmelerimiz olacak. Adaylar birbirleriyle görüşecek. Ayrıca bu seçim bittikten sonra bugün birbirleriyle yarışanlar yarın kol kola yolculuklarını sürdürecekler. Ben sözlerinden çok spekülasyon çıkarılabilecek biri değilim. Ben niyetimle siyaset yapıyorum ve herkese bunu tavsiye diyorum. Ülke için siyaset yapanlar doğru niyetleriyle hareket ederler. Adımız zaten İYİ Parti, İYİ Partinin olduğu yerde kötülük olmaz. Endişeye mahal yok."