İYİ Parti Genel Başkan Adayı Dervişoğlu: Partimizin Birliğe ve Beraberliğe İhtiyacı Var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Dervişoğlu: Partimizin Birliğe ve Beraberliğe İhtiyacı Var

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Dervişoğlu: Partimizin Birliğe ve Beraberliğe İhtiyacı Var

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Dervişoğlu, partinin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, önümüzdeki süreçte tüm arkadaşların bu sorumlulukla hareket edeceğine inandığını söyledi. Ayrıca adaylık sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarede bulunduğunu ve diğer önemli siyasi figürlerle de görüştüğünü ifade etti. Dervişoğlu, fazla adayla kongreye gidilmesinin bir sıkıntıya yol açmayacağını ve hangi adayın kazanırsa kazansın İYİ Parti'nin kaybedeceği bir durum olmayacağını belirtti.

09.04.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Partinin, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayında genel başkanlığa adaylığını açıklayan Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, "Partimizin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Önümüzdeki süreçte bütün arkadaşlarımızın bu sorumlulukla hareket edeceğine inancım tamdır." dedi.

Dervişoğlu, partilerinin Ordu'daki seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ye teslim etmesinin ardından basın mensuplarının, İYİ Partinin 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayında genel başkanlığa aday olacağını açıklamasıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Müsavat Dervişoğlu, adaylıkla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Genel Başkanın hayır duasını alacağını, bu sürecin geleneklere uygun biçimde sürdürülmesi açısından bunu önemli bulduğunu" söylediğini belirterek, "Ben ne yapıyorsam ortada yapıyorum. Partimizin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Önümüzdeki süreçte bütün arkadaşlarımızın bu sorumlulukla hareket edeceğine inancım tamdır." şeklinde konuştu.

Dervişoğlu, adaylığını açıklama sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarede bulup bulunmadığına ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"Öyle bir şey dediysem öyle bir sonuç çıkar ama ben öyle bir şey demedim. Ben sadece genel başkanımızın hayır duasını aldım. Ayrıca bir kişinin bir siyasi partide genel başkanlığa aday olması durumunda elbette ki genel başkanıyla görüşmesi kadar doğal bir şey yoktur. Ama bundan spekülasyon çıkarılmaya çalışıldığına şahit oluyorum. Doğrusunu isterseniz üzülüyorum. Televizyonları izliyorum. Bunun üzerinden bir şeyler yapılıyor. Siz en küçük şey yaparken ailenizin büyüğüne bir aile ferdi olarak danışıyorsunuz da biz bu partinin kurulmasına ve bugünlere gelmesine vesile olan, büyük emekler sarf eden insanlara görüşlerini sormayacak mıyız? Sayın Genel Başkanımızla da görüştüm. Partimizin yaşça büyük olanlarıyla da görüştüm. Kendi pozisyonları itibarıyla önemli siyasi figürlerden sayılan insanlarla da görüştüm."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, "Fazla adayla kongreye gidilmesi bir sıkıntıya yol açar mı?" sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Bu bir güzelliktir. Bir bölünmeye vesile olmaz. Hangi aday kazanırsa kazansın kaybeden İYİ Parti olmayacak. Görünen o. Böyle bir vahşi rekabet ortamı oluşmayacağına da inanıyorum. Ben adayların makul siyasi kimlik ve kişiliklerden oluştuğunu görüyorum. Bundan da memnun oluyorum. Süreçler devam edecek, adaylarla da görüşmelerimiz olacak. Adaylar birbirleriyle görüşecek. Ayrıca bu seçim bittikten sonra bugün birbirleriyle yarışanlar yarın kol kola yolculuklarını sürdürecekler. Ben sözlerinden çok spekülasyon çıkarılabilecek biri değilim. Ben niyetimle siyaset yapıyorum ve herkese bunu tavsiye diyorum. Ülke için siyaset yapanlar doğru niyetleriyle hareket ederler. Adımız zaten İYİ Parti, İYİ Partinin olduğu yerde kötülük olmaz. Endişeye mahal yok."

Kaynak: AA

Dursun Müsavat Dervişoğlu, Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkan Adayı Dervişoğlu: Partimizin Birliğe ve Beraberliğe İhtiyacı Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sakarya'da Bayram Tatili Boyunca Jandarma Ekipleri Trafik Denetimlerini Yoğunlaştırdı
    14:03 Sakarya'da Bayram Tatili Boyunca Jandarma Ekipleri Trafik Denetimlerini Yoğunlaştırdı

    Ramazan Bayramı tatili süresince Sakarya genelinde jandarma ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kurallara uyulmasını sağlamak için denetimlerini artırdı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hız kurallarına uyulmaması, emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışık ihlalleri ve kask kullanımı gibi konularda radar denetimleri yapmaktadır. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların azaltılması için sürücülerin daha duyarlı olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemlidir.

  • Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, meclis üyeleriyle birlikte çalışmak istediklerini vurguladı
    13:59 Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, meclis üyeleriyle birlikte çalışmak istediklerini vurguladı

    Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik'in faydasına olacak yatırımların tüm meclis üyelerinin görüş birliği ile hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, belediye meclisinde samimi ve dostane bir havada çalışmak istediklerini söyledi.

  • Karaman Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı
    13:59 Karaman Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

    Karaman Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, meclis üyelerini selamladı ve kent için hayırlı işlere imza atacaklarını belirtti.

  • Bayburt'ta Ramazan Bayramı Alışveriş Yoğunluğu
    13:57 Bayburt'ta Ramazan Bayramı Alışveriş Yoğunluğu

    Ramazan Bayramı arifesinde Bayburt'ta alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar marketlere, mağazalara, manavlara ve fırınlara akın ederek bayram hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatmasıyla birlikte banka ATM'leri önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Trafikte de yoğunluk yaşanırken, köylerden gelen vatandaşlar köy servislerine yetişebilmek için zamanla yarışıyor. Bayram alışverişini tamamlayan vatandaşlar, evlerine dönme hazırlığı yapıyor. Fırıncı esnafları ise bayram ekmeği için uzun mesai harcıyor.

  • Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti
    13:55 Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti

    Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti. Ziyarette, Giresun'un ihtiyaçları ve beklentileri başta olmak üzere kenti ilgilendiren çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Serdengeçti, Köse'ye görevinde başarılar diledi ve Köse ise Vali Serdengeçti'ye misafirperverliği için teşekkür etti.

  • Batman'da Karabuğday Ekimi Hibe Destekli Gerçekleştirildi
    13:53 Batman'da Karabuğday Ekimi Hibe Destekli Gerçekleştirildi

    Batman'ın Beşiri ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde deneme amacıyla tamamı hibe destekli karabuğday ekimi yapıldı. İlçede gerçekleştirilen deneme amaçlı karabuğday ekimi, çölyak hastaları için önemli bir gıda ürünü olan glütensiz un ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Ayrıca karabuğdayın arı gelişimine de katkı sağladığı belirtilerek, ekim alanının genişletilmesi amaçlanıyor.


12:40 İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın
12:32 Abdullah Zeydan’a mazbata verilmesi Bahçeli’yi küplere bindirdi Abdullah Zeydan'a mazbata verilmesi Bahçeli'yi küplere bindirdi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu
11:00 Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin
10:36 Ali Koç’tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest
13:07 Survivor’dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı Survivor'dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı
12:30 Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, Kara Sevda dizisinin bestesini çaldı Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, Kara Sevda dizisinin bestesini çaldı
12:16 Real Madrid, Manchester City maçında stadyumun üstünü kapatacak Real Madrid, Manchester City maçında stadyumun üstünü kapatacak
11:58 İstanbul’da bayram tatili nedeniyle hava kirliliği azaldı, 3 şehir tek fotoğrafta gözüktü İstanbul'da bayram tatili nedeniyle hava kirliliği azaldı, 3 şehir tek fotoğrafta gözüktü
10:57 Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay’la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay'la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim
10:47 Almanya’da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu görevden alındı Almanya'da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu görevden alındı
10:43 Ahmet Davutoğlu, İsrail’le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun Ahmet Davutoğlu, İsrail'le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun
10:21 İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada
09:58 Kağıthane’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1’i ağır 2 yaralı Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 14:03:31. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkan Adayı Dervişoğlu: Partimizin Birliğe ve Beraberliğe İhtiyacı Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement